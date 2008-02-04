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    Philips Sonicare EasyClean 充电式声波震动牙刷

    HX6511/50

    去除牙菌斑

    飞利浦 Sonicare 电动牙刷流动洁力可轻柔、有效地抵达牙缝深处和牙龈周围。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥319.00

    Philips Sonicare EasyClean 充电式声波震动牙刷

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    去除牙菌斑

    从手动牙刷轻松转换

    • 1 种模式
    • 1 个牙刷头
    比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

    比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

    专利声波技术比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑。

    飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

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    这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

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    全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

    安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

    您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      长达 2 周
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      冰川绿

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      刷牙时间
      长达 2 周

    • 包含

      把手
      1 个 EasyClean
      刷头
      1 个 C1 ProResults 标准牙刷头
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 2 倍的牙菌斑*
      健康益处
      帮助改善牙龈健康
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁

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