Philips Sonicare EasyClean
充电式声波震动牙刷 HX6511/50
Philips Sonicare EasyClean 充电式声波震动牙刷 HX6511/50
去除牙菌斑
飞利浦 Sonicare 电动牙刷流动洁力可轻柔、有效地抵达牙缝深处和牙龈周围。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥319.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare EasyClean 充电式声波震动牙刷
去除牙菌斑
飞利浦 Sonicare 电动牙刷流动洁力可轻柔、有效地抵达牙缝深处和牙龈周围。 查看所有优势
去除牙菌斑
飞利浦 Sonicare 电动牙刷流动洁力可轻柔、有效地抵达牙缝深处和牙龈周围。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥319.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare EasyClean 充电式声波震动牙刷
去除牙菌斑
飞利浦 Sonicare 电动牙刷流动洁力可轻柔、有效地抵达牙缝深处和牙龈周围。 查看所有优势
比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑
专利声波技术比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白
这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。
计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。
您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。
技术规格
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设计和外观
- 颜色
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冰川绿
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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包含
- 刷头
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1 个 C1 ProResults 标准牙刷头
- 手柄
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1 个 EasyClean
- 充电器
-
1
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清洁效能
- 提醒功能
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 性能
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清除多达 2 倍的牙菌斑*
- 健康益处
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帮助改善牙龈健康
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功率
- 电压
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110-220 伏
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
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操作简易
- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 手柄
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设计纤巧，符合人体工学
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 2 周
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 电池类型
-
锂离子
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 2 周
- *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
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