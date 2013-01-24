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Philips Sonicare EasyClean

充电式声波震动牙刷

HX6511/50
Sonicare
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    Philips Sonicare EasyClean 充电式声波震动牙刷

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      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

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      您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        冰川绿

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 包含

        刷头
        1 个 C1 ProResults 标准牙刷头
        手柄
        1 个 EasyClean
        充电器
        1

      • 清洁效能

        提醒功能
        Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
        性能
        清除多达 2 倍的牙菌斑*
        健康益处
        帮助改善牙龈健康

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁

      • 操作简易

        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 2 周

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

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          监管信息
          制造商地址
          产品风险
          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
          • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑

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