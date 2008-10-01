Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷
先进的清洁功能
创新技术带来更优异的效果。现在，我们有一种改善口腔健康的可靠方法。全新飞利浦 Sonicare FlexCare 声波震动牙刷能够适应您特定的口腔护理需求。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,129.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷
Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
短短两周内提升牙龈健康
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。
两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验
刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷
3 种不同的模式，让您享受更好的清洁体验
3 种模式包括：2 分钟有效清洁牙齿的清洁模式、柔和而彻底地清洁牙龈的敏感模式和按摩牙龈的按摩模式。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白
这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。
比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑
专利声波技术比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑。
敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和而彻底地清洁敏感的牙龈
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 2 周
- 电池
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充电式设计
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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白色和绿色
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 把手
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- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 刷牙时间
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长达 2 周
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包含
- 牙刷柄
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1 个 FlexCare
- 刷头
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1 个 ProResults 标准牙刷头
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1 个 ProResults 迷你型牙刷头
- 出行收纳包
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1 个软质收藏盒
- 充电器
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1
- 紫外线消毒器
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是
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清洁效能
- 性能
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清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑
- 健康益处
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帮助改善牙龈健康
- 速度
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高达 62000 次电刷运动/分钟
- 时间设定
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 美白益处
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令牙齿加倍亮白
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 按摩
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舒爽按摩
- 敏感
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温和地清洁牙齿和牙龈
- 2 种程序
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Go Care 和 Max Care
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