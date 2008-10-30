Philips Sonicare e-Series 标准型声波震动牙刷头
优越的性能带来出众清洁
建议注重于每天高效去除牙菌斑的人士使用飞利浦 Sonicare E 系列。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare e-Series 标准型声波震动牙刷头
我们的经典牙刷头
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用曲线外形，自然贴合牙齿形状，带来彻底的清洁效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
旋入式系统设计，适用于 Essence、Elite、Xtreme、Advance
飞利浦 Sonicare E 系列牙刷头可旋入牙刷手柄并从中取下，把握稳固，易于维护和清洁。
是养成健康口腔护理习惯的一部分
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
提示型刷毛可确保高效清洁
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
技术规格
-
设计和外观
- 刷毛硬度
-
中等
- 颜色
-
白色
- 提示型刷毛
-
蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
-
标准
-
兼容性
- 牙刷头系统
-
旋入式
- 适用型号
-
Essence+
-
包含
- 刷头
-
2 支 e 系列标准牙刷头
-
质量和性能
- 替换
-
每隔 3 个月
- 经过测试
-
带来理想使用效果
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。