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  • 优越的性能带来出众清洁 优越的性能带来出众清洁 优越的性能带来出众清洁

    Philips Sonicare e-Series 标准型声波震动牙刷头

    HX7002/05

    优越的性能带来出众清洁

    建议注重于每天高效去除牙菌斑的人士使用飞利浦 Sonicare E 系列。

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    Philips Sonicare e-Series 标准型声波震动牙刷头

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    优越的性能带来出众清洁

    带来更加健康的口腔

    • 2 盒装
    • 标准规格
    • 旋入式
    我们的经典牙刷头

    我们的经典牙刷头

    这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用曲线外形，自然贴合牙齿形状，带来彻底的清洁效果。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    旋入式系统设计，适用于 Essence、Elite、Xtreme、Advance

    旋入式系统设计，适用于 Essence、Elite、Xtreme、Advance

    飞利浦 Sonicare E 系列牙刷头可旋入牙刷手柄并从中取下，把握稳固，易于维护和清洁。

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

    提示型刷毛可确保高效清洁

    提示型刷毛可确保高效清洁

    乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

    技术规格

    • 设计和外观

      刷毛硬度
      中等
      颜色
      白色
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      旋入式
      适用型号
      Essence+

    • 包含

      刷头
      2 支 e 系列标准牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

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