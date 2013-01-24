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HX8032/05 Philips Sonicare AirFloss Ultra 冲牙器喷嘴/水牙线喷嘴
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Philips Sonicare AirFloss Ultra 冲牙器喷嘴/水牙线喷嘴

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        • * 配合使用手动牙刷并在患有轻度至中度牙龈炎的患者口腔内进行抑菌口腔冲洗；喷气式洁牙器经过精心设计，旨在帮助不持续使用牙线的人士养成齿间清洁的日常健康习惯。有关更多详细信息，请参阅“支持”选项卡下方的常见问题解答。
        • * * 根据照射的部位；实验室研究结果显示，实际口腔效果可能有所不同
        • 否则无偿退款