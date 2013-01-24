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Philips Sonicare AirFloss

齿间清洁工具 - 可充电

HX8211/02
Sonicare
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  • 不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。 不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。 不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
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    Philips Sonicare AirFloss 齿间清洁工具 - 可充电

    HX8211/02

    不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。

    对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用出众的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥881.00

    Philips Sonicare AirFloss 齿间清洁工具 - 可充电

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      清除牙刷无法除去的牙菌斑

      • 带 1 个喷嘴

      改善齿间清洁的便捷方式

      齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。使用喷气式洁牙器三个月后，96% 不连续使用牙线的人士每周 4 日或更多的持续使用喷气式洁牙器。

      30 秒完成全口清洁

      使用喷气式洁牙器，30 秒即可完成全口清洁。只需按一下按钮进行单次喷洗，然后移动并重复操作即可。要使用全新自动喷洗功能，请长按按钮，移动引导尖端。它会每隔 1 秒自动喷洗一次。

      有助于在短短 2 周内改善牙龈健康

      临床试验证明，Sonicare 喷气式洁牙器可在短短 2 周内改善牙龈健康。

      一点。一压。即可清洁！

      向手柄上的储水池注入漱口液或清新洁净的水，然后按下按钮即可喷洗。储水池容纳的液体足够 2 次使用。

      引导尖端确保正确定位

      弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。只需沿着牙龈线的牙齿表面滑动，直至尖端贴合齿间的沟槽。

      有助于防止牙间隙的蛀牙

      Sonicare 喷气式洁牙器可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。

      舒适的手柄更符合人体工程学

      经过精心设计，易于操控，喷气式洁牙器配有舒适的符合人体工程学的手柄和防滑握把。

      技术规格

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 包含

        喷嘴架
        1
        喷气式洁牙器喷嘴
        1
        喷气式洁牙器手柄
        1
        充电器
        1 个多电压充电器

      • 清洁效能

        自动喷射功能
        30 秒清洁整个口腔
        喷嘴
        每 6 个月更换一次，获得理想效果
        性能
        清除多达 5 倍的牙菌斑*
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康

      • 功率

        电压
        多电压充电器

      • 设计规格

        颜色
        白色搭配绿色风格

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        电池寿命
        充满电后可使用 3 周
        电量不足指示
        闪烁表示电池电量不足
        喷嘴附件
        轻松卡入和取下

      • 技术规格

        工作时间
        每隔 6 个月更换一次喷嘴
        电池类型
        锂离子
        电池
        充电式设计
        充电时间
        24 小时充满电

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          监管信息
          制造商地址
          产品风险
          • 与单独使用手动牙刷相比

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