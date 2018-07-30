Philips Sonicare i InterCare 标准型声波震动牙刷头
深层清洁牙缝。清洁效果出众。*
与手动牙刷相比，i InterCare 齿间呵护牙刷头凭借先进的植毛技术和加长刷毛，帮助您更有效地清除牙间隙中多达 7 倍的牙菌斑，可在两周内改善您的牙龈健康。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥209.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare i InterCare 标准型声波震动牙刷头
深层清洁牙缝。清洁效果出众。*
可清洁牙缝和难以清洁的区域
- 3 支装
- 标准规格
- 卡入式
- BrushSync 模式配对
使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，清除多达 7 倍的牙菌斑*
使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，在 2 周内即可改善牙龈健康。超长刷毛有助于去除难以触及的区域和牙缝更多的牙菌斑，获得健康牙龈。
短短两周内改善牙龈健康
InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长、密集排列的优质刷毛，可去除藏匿于牙缝深处的牙菌斑。经临床证明，只需使用两周即可减少牙龈出血和发炎。
自动选择优化模式，达到理想结果**
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果**。InterCare 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的清洁效果。您要做的就是开始刷牙。
始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
卡入式设计，轻松安装刷头
除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，InterCare 刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
经过测试，可满足您的口腔健康需求
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
技术规格
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设计和外观
- 颜色
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白色
- 刷毛硬度
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中等
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
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标准
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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2 系列牙菌斑防御型
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2 系列牙菌斑抵御型
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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FlexCare
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致臻护齿型
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致臻护齿型（已连接）
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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HealthyWhite+
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PowerUp
-
ProtectiveClean
- BrushSync 模式配对
-
是
-
包含
- 刷头
-
3 支 i InterCare 标准牙刷头
-
质量和性能
- 替换
-
每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
-
健康益处
- 去除牙菌斑
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清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 牙龈健康
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两周内改善牙龈健康
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- *BrushSync™ 模式仅与支持飞利浦 Sonicare BrushSync™ 的牙刷柄兼容
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