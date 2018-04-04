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高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈
飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型牙刷头（即旧款 ProResults 牙菌斑防御型刷头）对希望去除牙菌斑的用户来说是理想选择，可作为他们每日口腔健康护理的一部分。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。
除了飞利浦 One 和 Essence 之外，Optimal 牙菌斑抵御型刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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