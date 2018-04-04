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  • 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense 牙菌斑防御型电动牙刷头

    HX9023/67

    高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

    飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型牙刷头（即旧款 ProResults 牙菌斑防御型刷头）对希望去除牙菌斑的用户来说是理想选择，可作为他们每日口腔健康护理的一部分。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥189.00

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    每日享受非凡的牙菌斑去除效果

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    自动选择优化模式，达到理想结果**

    自动选择优化模式，达到理想结果**

    通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    除了飞利浦 One 和 Essence 之外，Optimal 牙菌斑抵御型刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

    技术规格

    • 设计和外观

      刷毛硬度
      中等
      颜色
      白色
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      BrushSync 模式配对
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • 包含

      刷头
      3 个Optimal 牙菌斑防御刷头（C2）

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      清除多达 7 倍的牙菌斑*

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    • *BrushSync™ 模式仅与支持飞利浦 Sonicare BrushSync™ 的牙刷柄兼容

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