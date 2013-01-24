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Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense

抑菌组合套装-电动牙刷+牙菌斑清洁刷头

HX9043/32
Sonicare
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  • 我们的深层清洁刷头 我们的深层清洁刷头 我们的深层清洁刷头
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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense 抑菌组合套装-电动牙刷+牙菌斑清洁刷头

    HX9043/32

    我们的深层清洁刷头

    实现如您笑容般清洁效果，得益于采用柔软弹性侧边，我们的优质牙菌斑控制刷头可根据您牙齿和牙龈的轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供舒适、深层清洁体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00
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    我们的深层清洁刷头

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    我们的深层清洁刷头

    实现如您笑容般清洁效果，得益于采用柔软弹性侧边，我们的优质牙菌斑控制刷头可根据您牙齿和牙龈的轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供舒适、深层清洁体验。 查看所有优势

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      我们的深层清洁刷头

      清除多达 10 倍的牙菌斑*，实现高效清洁

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • BrushSync 模式配对
      清除多达 10 倍的牙菌斑

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      飞利浦 Sonicare 优质牙菌斑控制刷头可为您提供深层地清洁体验。得益于其弹性侧边和刷毛样式设计，其可以清除多达 10 倍的牙菌斑，即使是难以触及的区域*，在牙龈周围和牙缝之间实现真正深层清洁。

      接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

      接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

      每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边非常灵活，可让 C3 智臻洁净刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 4 倍**，在难以触及的部位实现更深层的清洁。

      自动选择优化模式，达到理想结果**

      自动选择优化模式，达到理想结果**

      通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

      经过精心设计，增强声波震动

      经过精心设计，增强声波震动

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      每天实现清洁效果

      每天实现清洁效果

      刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

      卡入式设计，轻松安装刷头

      卡入式设计，轻松安装刷头

      除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，C3 智臻牙菌斑防御刷头适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 个智臻牙菌斑防御刷头（C3）

      • 设计和外观

        智能刷头识别
        Y
        刷毛硬度
        中软
        规格
        标准
        颜色
        黑色
        刷头材料
        柔软、灵活的橡胶侧边
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        去除多达 10 倍的牙菌斑*

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          • 较手动牙刷相比
          • *与 DiamondClean 刷头相比
          • ** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容