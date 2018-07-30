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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care 标准型声波震动牙刷头

    HX9053/67

    牙龈更健康，微笑更灿烂

    采用 G3 智臻牙龈保健刷头，帮助患者更好地保护牙龈健康，让笑容常挂嘴边。柔软侧边富有弹性，可根据您的牙龈轮廓进行调节，接触面贴合度高出 2 倍多*，可有效地去除牙龈线的牙菌斑。

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    官方建议零售价: ￥269.00

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care 标准型声波震动牙刷头

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    牙龈更健康，微笑更灿烂

    2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    有效减少牙龈发炎*

    有效减少牙龈发炎*

    有了智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使患者刷得太过用力也没问题。弧形轮廓让刷毛能够均匀地清洁，呵护牙龈。柔软的刷毛可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。使用小号牙刷头，使用起来更为方便，可集中清洁难以触及的区域。

    接触面的贴合度高出 2 倍*，轻松实现深层清洁

    接触面的贴合度高出 2 倍*，轻松实现深层清洁

    患者每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，都能获得个性化的清洁效果。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻护龈刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与 DiamondClean 刷头相比，给予患者高达 2 倍多的接触面贴合度，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以：温柔呵护牙龈周围；吸收多余的刷牙压力；并实现更胜一筹的清洁，获得出众的清洁效果。

    清除多达 10 倍的牙菌斑

    清除多达 10 倍的牙菌斑

    得益于其灵活的设计，智臻护龈刷头经证明能清除多达 10 倍以上的牙菌斑。它继续增强我们出众的飞利浦 Sonicare 清洁技术，这样无论患者怎样刷牙，都能获得看得到、摸得着的优异清洁效果。

    手柄自动选择模式和强度*

    手柄自动选择模式和强度*

    使用我们的 BrushSync 模式配对功能，患者将获得出色的清洁效果。智臻护龈刷头中的微芯片与相连的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步。它提示牙刷柄自动选择相匹配的刷牙模式和强度级别，以更好地保护牙龈健康。患者需要做的就是开始刷牙。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    每天使用，获得有效的清洁效果

    每天使用，获得有效的清洁效果

    刷头正常使用三个月后，会出现变形和刷毛磨损。飞利浦 Sonicare 智能型声波震动牙刷可根据消费者刷牙的频率及其所用的压力，提供准确的刷头更换提醒。对于那些不使用智能牙刷的人，智臻护龈刷头的蓝色提示刷毛会褪变成白色，提醒患者更换刷头。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    智臻护龈刷头只需卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，即可牢牢固定，并易于维护和清洁。智臻护龈刷头适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery 和 Essence 除外。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      刷毛硬度
      柔软
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      刷头材料
      柔软、灵活的橡胶侧边
      规格
      标准
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 包含

      刷头
      3 个智臻护龈刷头（G3）

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      去除多达 10 倍的牙菌斑*****
      牙龈健康
      提供 7 倍更健康的牙龈*

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    • *护龈模式与手动牙刷对比；由 GBI 测量
    • *与 DiamondClean 刷头相比
    • **在牙龈保健模式下，与手动牙刷相比，由 GBI 测得
    • *** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容
    • ****与手动牙刷相比

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