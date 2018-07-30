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牙龈更健康，微笑更灿烂
采用 G3 智臻牙龈保健刷头，帮助患者更好地保护牙龈健康，让笑容常挂嘴边。柔软侧边富有弹性，可根据您的牙龈轮廓进行调节，接触面贴合度高出 2 倍多*，可有效地去除牙龈线的牙菌斑查看所有优势
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有了智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使患者刷得太过用力也没问题。弧形轮廓让刷毛能够均匀地清洁，呵护牙龈。柔软的刷毛可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。使用小号牙刷头，使用起来更为方便，可集中清洁难以触及的区域。
患者每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，都能获得个性化的清洁效果。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻护龈刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与 DiamondClean 刷头相比，给予患者高达 2 倍多的接触面贴合度，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以：温柔呵护牙龈周围；吸收多余的刷牙压力；并实现更胜一筹的清洁，获得出众的清洁效果。
飞利浦 Sonicare 智臻清洁刷头为患者提供了我们深层的清洁效果。凭借其灵活的侧边和出众的刷毛图案设计，智臻清洁刷头经证明，可去除高达 10 倍以上的牙菌斑，即使是难以触及的地方**从而在牙龈周围和牙缝深处实现真正的深层清洁。
使用我们的 BrushSync 模式配对功能，患者将获得出色的清洁效果。智臻护龈刷头中的微芯片与相连的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步。它提示牙刷柄自动选择相匹配的刷牙模式和强度级别，以更好地保护牙龈健康。患者需要做的就是开始刷牙。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
刷头正常使用三个月后，会出现变形和刷毛磨损。飞利浦 Sonicare 智能型声波震动牙刷可根据消费者刷牙的频率及其所用的压力，提供准确的刷头更换提醒。对于那些不使用智能牙刷的人，智臻护龈刷头的蓝色提示刷毛会褪变成白色，提醒患者更换刷头。
智臻护龈刷头只需卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，即可牢牢固定，并易于维护和清洁。智臻护龈刷头适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery 和 Essence 除外。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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