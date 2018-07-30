接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

借助自适应清洁技术，您可以始终获得个性化清洁体验。柔软的弹性橡胶侧边令智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头可根据您口腔的出众轮廓进行调节。我们的刷毛可根据您的牙龈和牙齿轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供更深层地清洁体验，即使是难以触及的区域。自适应清洁技术还可以令牙刷轻柔贴合牙龈并吸收刷牙时的压力，从而能够增加清洁范围，获得出众的口腔体验和出众的清洁效果。