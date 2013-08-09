提醒您是否用力过猛

您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum 会注意到这一点。如果您太过用力，牙刷柄会轻微震动。这是减轻压力，让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。