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  • 清洁牙缝效果极为出色 清洁牙缝效果极为出色 清洁牙缝效果极为出色

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充电式声波震动牙刷

    HX9112/02

    清洁牙缝效果极为出色

    飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 具有 9 种刷牙体验，采用直觉的压力感应器和先进的刷头技术，完全超越传统的洁牙方式，出色地去除牙菌斑，改善牙龈健康。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,323.00

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充电式声波震动牙刷

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    清洁牙缝效果极为出色

    清除牙缝中多达 7 倍以上的牙菌斑*

    • 3 种模式、3 种强度
    • 2 支牙刷头
    • 具有压力传感器
    使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，清除多达 7 倍的牙菌斑*

    使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，清除多达 7 倍的牙菌斑*

    使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，在 2 周内即可改善牙龈健康。超长刷毛有助于去除难以触及的区域和牙缝更多的牙菌斑，获得健康牙龈。

    短短两周内改善牙龈健康

    短短两周内改善牙龈健康

    FlexCare 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善。与手动牙刷相比，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

    从 3 种模式和 3 档强度设置中进行选择

    从 3 种模式和 3 档强度设置中进行选择

    FlexCare Platinum 可为您提供深层清洁体验。我们的 3 档设置可大幅提升您的清洁效果，而 3 种模式可满足您的特定需求：清洁模式 – 提供出色的日常清洁，亮白 – 去除表面污渍，及提供出色日常清洁的清洁模式。

    提醒您是否用力过猛

    提醒您是否用力过猛

    您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum 会注意到这一点。如果您太过用力，牙刷柄会轻微震动。这是减轻压力，让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。

    我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

    我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

    强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

    安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

    安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

    无论您有什么特殊需求，使用 FlexCare Platinum 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

    超长的电池寿命和旅行收藏盒

    超长的电池寿命和旅行收藏盒

    我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      操作时间（电量从满到空）
      长达 3 周**
      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      铂灰色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      显示屏
      液晶显示屏
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      刷牙时间
      长达 3 周**

    • 包含

      把手
      1 个致臻护齿（极致型）声波震动牙刷手柄
      刷头
      • 1 个 InterCare 标准牙刷头
      • 1 个 InterCare 小型牙刷头
      出行收纳包
      1
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 7 倍的牙菌斑*
      健康益处
      短短两周内提升牙龈健康
      智能力度感应
      可提示用户的振动手柄
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      美白益处
      有助于自然去除牙齿色斑

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      3 种强度
      • 中等
      护龈
      轻柔按摩牙龈
      清除表面牙齿色斑

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    • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
    • 与单独使用手动牙刷相比

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