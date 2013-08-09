HX9112/02
清洁牙缝效果极为出色
飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 具有 9 种刷牙体验，采用直觉的压力感应器和先进的刷头技术，完全超越传统的洁牙方式，出色地去除牙菌斑，改善牙龈健康。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，在 2 周内即可改善牙龈健康。超长刷毛有助于去除难以触及的区域和牙缝更多的牙菌斑，获得健康牙龈。
FlexCare 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善。与手动牙刷相比，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。
FlexCare Platinum 可为您提供深层清洁体验。我们的 3 档设置可大幅提升您的清洁效果，而 3 种模式可满足您的特定需求：清洁模式 – 提供出色的日常清洁，亮白 – 去除表面污渍，及提供出色日常清洁的清洁模式。
您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum 会注意到这一点。如果您太过用力，牙刷柄会轻微震动。这是减轻压力，让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。
强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
无论您有什么特殊需求，使用 FlexCare Platinum 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
模式
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。