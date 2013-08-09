搜索词

  • 清洁牙缝效果极为出色 清洁牙缝效果极为出色 清洁牙缝效果极为出色

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充电式牙刷

    HX9172/10

    清洁牙缝效果极为出色

    飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 具有 9 种刷牙体验，采用直觉的压力感应器和先进的刷头技术，完全超越传统的洁牙方式，良好地去除牙菌斑，改善牙龈健康。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,359.00

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充电式牙刷

    相似产品

    See all FlexCare Platinum

    清洁牙缝效果极为出色

    清除牙缝中多达 7 倍以上的牙菌斑*

    • 3 种模式、3 种强度
    • 2 支牙刷头
    • 具有压力传感器
    • 紫外线刷头灭菌装置
    个性化您的刷牙模式与强度

    个性化您的刷牙模式与强度

    FlexCare Platinum 可让您选择 3 种清洁模式（洁净、美白或牙龈保健）和 3 种强度设置（低、中或高），为您打造度身订做的完美刷牙体验。

    临床试验证明，2 周内即可改善牙龈健康

    临床试验证明，2 周内即可改善牙龈健康

    FlexCare Platinum 具有可进行集中清洁的特殊牙龈护理模式，有助于减少牙龈出血和发炎，临床试验证明，仅需 2 周便可改善牙龈健康。

    全新 InterCare 齿间呵护牙刷头提供先进的齿间清洁

    全新 InterCare 齿间呵护牙刷头提供先进的齿间清洁

    我们的全新 InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长刷毛，可轻松清洁牙缝深处和牙龈周围，先进的清洁技术可去除牙菌斑及亮白牙齿，而提示型刷毛可在需要更换刷头时逐渐由蓝色变为白色。

    声波技术，带来更加健康的口腔

    声波技术，带来更加健康的口腔

    与传统的电动牙刷不同，飞利浦 Sonicare 具有专利声波技术。Sonicare 出众的流动洁力可强力清洁牙缝，轻柔、有效地去除齿间和牙龈周围的牙菌斑。

    清除齿间多达 7 倍以上的牙菌斑

    清除齿间多达 7 倍以上的牙菌斑

    FlexCare Platinum 可深入牙缝，高效去除牙菌斑。临床试验证明，与手动牙刷相比，其可以清除齿间 7 倍以上的牙菌斑。

    刷牙太用力时予以提示

    刷牙太用力时予以提示

    FlexCare Platinum 具有出众的直觉的压力感应器，有助于减少刷牙力度过大。刷牙太过用力时，刷柄会轻柔振动，予以提示。

    超长的电池寿命和旅行收藏盒

    超长的电池寿命和旅行收藏盒

    我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。

    计时器可促进彻底刷牙

    计时器可促进彻底刷牙

    FlexCare Platinum 具有 2 种计时器，有助于促进彻底清洁。当移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段定时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。

    便利的旅行收藏盒和充电器

    便利的旅行收藏盒和充电器

    便利的旅行收藏盒和小型旅行充电器，可随时随地随身携带 FlexCare Platinum。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      操作时间（电量从满到空）
      长达 3 周**
      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      白色搭配金属前面板

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      显示屏
      液晶显示屏
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      刷牙时间
      长达 3 周**

    • 包含

      牙刷柄
      1 个致臻护齿（极致型）声波震动牙刷手柄
      刷头
      • 1 个 InterCare 标准牙刷头
      • 1 个 InterCare 小型牙刷头
      出行收纳包
      1
      充电器
      1
      紫外线消毒器

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 7 倍的牙菌斑*
      健康益处
      短短两周内提升牙龈健康
      智能力度感应
      可提示用户的振动手柄
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      美白益处
      有助于自然去除牙齿色斑

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      3 种强度
      • 中等
      清除表面牙齿色斑
      护龈
      轻柔按摩牙龈

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 与单独使用手动牙刷相比
    • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。