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清洁牙缝效果极为出色
飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 具有 9 种刷牙体验，采用直觉的压力感应器和先进的刷头技术，完全超越传统的洁牙方式，良好地去除牙菌斑，改善牙龈健康。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
FlexCare Platinum 可让您选择 3 种清洁模式（洁净、美白或牙龈保健）和 3 种强度设置（低、中或高），为您打造度身订做的完美刷牙体验。
FlexCare Platinum 具有可进行集中清洁的特殊牙龈护理模式，有助于减少牙龈出血和发炎，临床试验证明，仅需 2 周便可改善牙龈健康。
我们的全新 InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长刷毛，可轻松清洁牙缝深处和牙龈周围，先进的清洁技术可去除牙菌斑及亮白牙齿，而提示型刷毛可在需要更换刷头时逐渐由蓝色变为白色。
与传统的电动牙刷不同，飞利浦 Sonicare 具有专利声波技术。Sonicare 出众的流动洁力可强力清洁牙缝，轻柔、有效地去除齿间和牙龈周围的牙菌斑。
FlexCare Platinum 可深入牙缝，高效去除牙菌斑。临床试验证明，与手动牙刷相比，其可以清除齿间 7 倍以上的牙菌斑。
FlexCare Platinum 具有出众的直觉的压力感应器，有助于减少刷牙力度过大。刷牙太过用力时，刷柄会轻柔振动，予以提示。
我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。
FlexCare Platinum 具有 2 种计时器，有助于促进彻底清洁。当移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段定时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。
便利的旅行收藏盒和小型旅行充电器，可随时随地随身携带 FlexCare Platinum。
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
模式
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