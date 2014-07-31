USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。