如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。
通过 DiamondClean，您每日均可获得真正清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，深层清洁 – 实现舒爽的深层清洁，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。
强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。
您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。
无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
设计和外观
服务
包含
清洁效能
功率
模式
操作简易
技术规格
CRP242/01
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