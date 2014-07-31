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  • 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    HX9362/67

    只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

    Sonicare 的美白效能在我们的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

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    官方建议零售价: ￥1,499.00

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

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    只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

    飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

    • 5 种模式
    • 2 支牙刷头
    • 杯式充电器
    • USB 旅行充电器
    使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*

    使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*

    卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

    短短两周内改善牙龈健康*

    短短两周内改善牙龈健康*

    DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

    可从 5 种模式中进行选择，包括深层清洁和敏感模式

    可从 5 种模式中进行选择，包括深层清洁和敏感模式

    通过 DiamondClean，您每日均可获得真正清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，深层清洁 – 实现舒爽的深层清洁，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

    弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

    弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

    DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

    我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

    我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

    强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

    USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

    USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

    您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。

    安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

    安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

    无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

    技术规格

    • 功率

      电压
      100-240 伏，50-60 赫兹

    • 技术规格

      操作时间（电量从满到空）
      长达 3 周**
      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      粉色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      显示屏
      液晶显示屏
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
      刷牙时间
      长达 3 周**

    • 包含

      把手
      1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
      刷头
      • 1 个 DiamondClean 迷你型牙刷头
      • 1 个 DiamondClean 标准牙刷头
      出行收纳包
      USB 旅行充电器
      杯式充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 7 倍的牙菌斑*
      健康益处
      短短两周内提升牙龈健康
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      美白益处
      2 倍更佳的美白牙齿效果*

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      清除表面牙齿色斑
      护龈
      轻柔按摩牙龈
      波兰语
      让您的牙齿亮丽洁白
      敏感
      温和地清洁牙齿和牙龈

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    • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下

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