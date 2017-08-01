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  • 我们出色的牙刷，为您带来全面的口腔护理 我们出色的牙刷，为您带来全面的口腔护理 我们出色的牙刷，为您带来全面的口腔护理

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 声波震动牙刷与应用程序

    HX9944/02

    我们出色的牙刷，为您带来全面的口腔护理

    钻石亮白智能系列是性能出众的牙刷，可以带来全面护理******。四个高性能刷头可让患者关注口腔健康的所有领域，并且我们的智能传感器技术将给予个性化反馈和辅导。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 声波震动牙刷与应用程序

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    我们出色的牙刷，为您带来全面的口腔护理

    100% 全面呵护，让您自信十足

    • 个性化辅导
    • 精锐感知科技
    • 智能刷头感应
    • 5 种模式、3 种强度
    清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

    清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

    C3 智臻牙菌斑控制刷头是我们更深层清洁的刷头。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每颗牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度并从难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。

    2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

    2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

    卡入 G3 智臻护龈刷头，改善您的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎*，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*

    3 天清除多达 5 倍以上牙渍*

    3 天清除多达 5 倍以上牙渍*

    W3 智臻亮白刷头是我们更适合去除牙渍的刷头。去渍刷毛密集排列在中央，临床证明，只需 3 天，即可清除多达 5 倍以上的牙渍*。

    长久保持清新口气

    长久保持清新口气

    舌苔清洁刷头配有 240 个舌苔软胶触点，是为了清洁舌苔柔软多孔的表面而专门设计的。灵活的舌苔软胶触点紧密贴合舌脊和凹槽，并轻轻清洁这些部位，以去除细菌积聚物，并促进飞利浦 BreathRx 舌头喷雾剂更深层杀菌。小巧的外形可让患者舒适地清洁整个舌头。

    有助于患者开始更好地护理有问题的部位

    有助于患者开始更好地护理有问题的部位

    如果您确定患者口腔中的特定部位由于形成牙菌斑、牙龈萎缩或任何其他问题而需要特别注意，钻石亮白智能系列有助于对抗有问题的部位。患者可在飞利浦 Sonicare 应用程序中的个性化立体口腔图中将这些部位突显出来，并接收提醒以便在每次刷牙时为这些部位提供所需的额外护理。飞利浦 Sonicare 应用程序保留了刷牙数据的动态历史记录，因此，患者可以轻松地查看其性能、跟踪进度并改进日常口腔定期护理。

    跟踪并改进患者的覆盖范围

    跟踪并改进患者的覆盖范围

    钻石亮白智能系列定位感应可使患者了解刷的较少的部位，以实现更好的覆盖范围。如果患者在刷牙时始终忘记一些部位，定位感应会提醒他们注意这些部位。

    引导患者减少用力刷牙

    引导患者减少用力刷牙

    有了电动牙刷，患者应该让牙刷完成刷牙工作，而不是采用用力刷牙的动作。钻石亮白智能系列采用智能摩擦感应，有助于引导患者减少用力刷牙，从而优化刷牙技巧，达到更柔和的清洁效果。

    刷头与模式同步，带来出众效果

    刷头与模式同步，带来出众效果

    无论其口腔护理有何需求，钻石亮白智能系列均可帮助患者实现这些需求。刷头中的微芯片会告知钻石亮白智能系列他们使用的是哪种模式和强度。因此，如果他们卡入牙龈保健刷头，他们的牙刷知道应选择优化模式和强度，为他们的牙龈提供轻柔高效的护理。他们所要做的就是按下电源按钮。

    确保患者更好地利用刷头

    确保患者更好地利用刷头

    在正常使用几个月，牙刷头会逐渐磨损并失去硬度。结合来自智能刷头感应和牙刷头中微芯片数据的算法会为患者提供每个牙刷头准确的更换提醒。飞利浦 Sonicare 应用程序包括智能刷头性能监测器，可根据患者实际的刷牙时间和用力程度来有效跟踪牙刷头。它会告诉患者何时需要更换牙刷头，以便他们获得持久的最佳效果。他们还可以从应用程序中订购备用牙刷头。

    提供 5 种模式、3 种强度设置

    提供 5 种模式、3 种强度设置

    提供五种刷牙模式（清洁、亮白+、深层清洁+、牙龈保健、舌苔清洁+）和三种强度设置（低、中、高），您的患者可以个性化其刷牙体验，以达到极佳的舒适度和完整清洁效果。有关各型号的更详细信息，请参阅“规格”。

    如果刷牙太过用力，可提醒患者

    如果刷牙太过用力，可提醒患者

    您的患者可能不会注意到他们刷牙太过用力，但钻石亮白智能系列会注意到这一点。如果他们施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该更轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减轻了刷牙压力。

    可再次清洁错过的部位

    可再次清洁错过的部位

    如果您的患者在刷牙期间错过了某些部位，钻石亮白智能系列的补刷提醒功能可使其返回再刷一遍，并立即清洁错过的部位，以实现更完整的清洁。

    优质旅行收藏盒

    优质旅行收藏盒

    我们的优质旅行收藏盒使患者可以在外出时卫生地存储牙刷。充满一次电，患者可以正常使用两周。

    技术规格

    • 连接

      Bluetooth® 无线技术
      已连接刷牙应用程序

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      14 天******
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      白色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android 手机
      • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
      iOS 兼容性
      • iPad 第 3 代或更高版本
      • iPhone 4S 或更高版本
      • 带 iOS7 或更高版本

    • 操作简易

      显示屏
      液晶显示屏
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
      牙刷柄兼容性
      便捷的卡入式刷头
      刷头识别
      与匹配的模式同步
      更换提醒
      • 始终确保卓越效果
      • 提醒图标亮起

    • 包含

      把手
      1 个钻石亮白智能系列
      刷头
      • 1 个智臻洁净刷头（C3）
      • 1 个智臻护龈刷头（G3）
      • 1 个智臻亮白刷头（W3）
      • 1 个舌苔清洁刷头
      出行收纳包
      优质旅行收藏盒

    • 清洁效能

      性能
      去除多达 10 倍的牙菌斑 *
      健康益处
      提升牙龈健康高达 7 倍****
      时间设定
      BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      美白益处
      清除牙渍高达 2 倍以上*****
      压力反馈
      • 环呈紫色亮起
      • 可提示用户的振动手柄
      补刷提醒功能
      确保全覆盖

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      3 种强度
      • 中等
      深层清洁+
      实现舒爽的深层清洁
      牙龈健康
      特别注意臼齿
      舌苔清洁刷头
      长久保持清新口气
      亮白+
      去除表面污渍

    • BrushSync 模式配对

      C3 智臻牙菌斑控制刷头
      与清洁模式配对
      G3 智臻牙龈保健刷头
      与牙龈健康模式配对
      W3 智臻亮白刷头
      与亮白+模式配对
      舌苔清洁刷头
      与 TongueCare 模式配对

    • 精锐感知科技

      智能力度感应
      刷牙太过用力时提醒
      智能定位感应
      跟踪和改进覆盖范围
      智能摩擦感应
      引导减少用力刷牙
      立体口腔图
      突显有问题的部位
      补刷提醒功能
      处理错过的部位

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    • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
    • * 与搭配优质美白牙膏的手动牙刷相比
    • * 与 DiamondClean 钻石亮白型牙刷相比
    • ***牙龈健康模式与手动牙刷在 2 周时相比
    • **** 亮白+ 模式下使用 3 天后与手动牙刷相比
    • **** 基于每天刷牙两次，每次两分钟，采用标准模式
    • ***** 建议清洁齿间

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