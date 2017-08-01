有助于患者开始更好地护理有问题的部位

如果您确定患者口腔中的特定部位由于形成牙菌斑、牙龈萎缩或任何其他问题而需要特别注意，钻石亮白智能系列有助于对抗有问题的部位。患者可在飞利浦 Sonicare 应用程序中的个性化立体口腔图中将这些部位突显出来，并接收提醒以便在每次刷牙时为这些部位提供所需的额外护理。飞利浦 Sonicare 应用程序保留了刷牙数据的动态历史记录，因此，患者可以轻松地查看其性能、跟踪进度并改进日常口腔定期护理。