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    Philips Sonicare DiamondClean Smart 声波震动牙刷与应用程序

    HX9954/52

    智能系统，完善口腔健康

    通过钻石亮白智能系列获得清洁体验。实时反馈和个性化指导消除了各种猜测，可带来非凡的牙齿、牙龈、美白效果和清新的口气。这不仅仅是一支牙刷 - 更是一套全面的口腔护理解决方案。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,199.00

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 声波震动牙刷与应用程序

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    智能系统，完善口腔健康

    全面呵护，让您自信十足

    • 个性化辅导
    • 精锐感知科技
    • 智能刷头感应
    • 5 种模式、3 种强度
    清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

    清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

    卡入 C3 智臻牙菌斑控制刷头，体验我们的深层清洁。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每个牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度***并从难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。

    2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

    2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

    卡入 G3 智臻护龈刷头，改善您的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎*，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*

    3 天清除牙渍高达 2 倍以上

    3 天清除牙渍高达 2 倍以上

    卡入 W3 智臻亮白刷头，去除表面牙渍，露出洁白笑容。去渍刷毛密集排列在中央，临床证明，只需 3 天，即可清除多达一倍以上的牙渍。**

    持久享受清新口气

    持久享受清新口气

    装上舌苔清洁刷头，从舌苔孔中轻柔去除导致异味的细菌。其 240 个舌苔软胶触点可进入舌头的所有舌脊和凹槽，去除导致口臭的细菌和碎屑。配合我们的抗菌 BreathRx 舌头喷雾剂使用，可获得强劲清洁效果和清新的口气。

    开始更好地护理有问题的部位

    开始更好地护理有问题的部位

    您的牙医有没有指出过您口腔中有问题的部位？我们会在您的应用程序内立体口腔图中将其突显出来，并且提醒您格外注意这些部位。

    指导您重点刷洗遗漏区域

    指导您重点刷洗遗漏区域

    飞利浦 Sonicare 应用程序可让您知道您何时已经实现彻底清洁，并会指导您成为更棒、更细心的刷牙能手。

    引导您减少用力刷牙

    引导您减少用力刷牙

    有了电动牙刷，您应让牙刷完成刷牙工作。我们已在牙刷柄中内置了智能摩擦感应作为减小刷牙幅度的温馨提醒。这样，您就可以提高刷牙技巧，达到更柔和、更有效的清洁效果。

    刷头会自动选择最佳设置

    刷头会自动选择最佳设置

    想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。刷头中的微芯片会告知钻石亮白智能系列您使用的是哪种模式和强度。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应选择优化模式和强度，为您的牙龈提供轻柔高效地护理。您所要做的就是按下电源按钮。

    确保充分利用刷头

    确保充分利用刷头

    刷头在使用一段时间后会磨损，去除牙菌斑的效果也会越来越差。具有智能刷头感应，您永远不会忘记何时应该更换刷头。您的牙刷可跟踪您使用每个刷头刷牙的时间长短和强度，并提醒您何时需要更换刷头。您还可以在飞利浦 Sonicare 应用程序中监视刷头的使用寿命，甚至订购更换刷头，这样您就永远不会措手不及。

    从 5 种模式和 3 种强度设置中进行选择

    从 5 种模式和 3 种强度设置中进行选择

    钻石亮白智能系列提供五种模式，涵盖了您的各种刷牙需求：可达到出色清洁效果的清洁模式，去除污渍的亮白+ 模式，提供舒爽深层清洁的深层清洁+ 模式，为牙龈提供轻柔高效清洁的牙龈健康模式，及清洁舌苔的完美模式——舌苔清洁。它可分解舌头上的杂质，清除口气细菌。三种强度可允许您在大幅提升清洁效果的较高设置和适合更敏感口腔的较低设置之间进行选择。

    提醒您是否用力过猛

    提醒您是否用力过猛

    您可能不会注意到自己刷牙用力过猛，但钻石亮白智能系列会。如果您太过用力，手柄末端的光环会闪烁。这是减轻压力，让刷头完成工作的温柔提醒。10 人中有 7 人发现此功能有助于其成为更好的刷牙者。

    带您返回任何错过的部位，达到全覆盖

    带您返回任何错过的部位，达到全覆盖

    如果您碰巧在刷牙时错过了某个部位，您应用程序的补刷提醒功能会显示出来。然后您就可以返回再刷一遍，并且每次都能确信进行了完整的清洁。

    充电简单时尚 - 家用和外出时用

    充电简单时尚 - 家用和外出时用

    一次完全充电，可畅享两周的正常使用时间。但是，如果在旅行时电量不足，豪华的 USB 旅行收藏盒也可兼作充电器。将牙刷放入盒中，然后将收藏盒连接至笔记本电脑或墙面插座。至于在家充电 - 只需将牙刷放入时尚的充电杯中即可 - 充电杯外观时尚，十分适合浴室，也可兼作冲洗玻璃。在匹配的刷头支架中使刷头保持干净有序。

    技术规格

    • 连接

      Bluetooth® 无线技术
      已连接刷牙应用程序

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      14 天******
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      蓝色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android 手机
      • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
      iOS 兼容性
      • iPad 第 3 代或更高版本
      • iPhone 4S 或更高版本
      • 带 iOS7 或更高版本

    • 操作简易

      牙刷柄兼容性
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      电量不足指示
      当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
      显示屏
      液晶显示屏
      刷头识别
      与匹配的模式同步
      更换提醒
      • 始终确保卓越效果
      • 提醒图标亮起

    • 包含

      刷头储袋
      1
      把手
      1 个钻石亮白智能系列
      刷头
      • 1 个智臻洁净刷头（C3）
      • 1 个智臻护龈刷头（G3）
      • 1 个智臻亮白刷头（W3）
      • 1 个舌苔清洁刷头
      杯式充电器
      1
      出行收纳包
      USB 充电式旅行收藏盒

    • 清洁效能

      健康益处
      提升牙龈健康高达 7 倍****
      性能
      去除多达 10 倍的牙菌斑 *
      时间设定
      BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      美白益处
      清除牙渍高达 2 倍以上*****
      压力反馈
      • 环呈紫色亮起
      • 可提示用户的振动手柄
      补刷提醒功能
      确保全覆盖

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      3 种强度
      • 中等
      深层清洁+
      实现舒爽的深层清洁
      牙龈健康
      特别注意臼齿
      舌苔清洁刷头
      长久保持清新口气
      亮白+
      去除表面污渍

    • BrushSync 模式配对

      C3 智臻牙菌斑控制刷头
      与清洁模式配对
      G3 智臻牙龈保健刷头
      与牙龈健康模式配对
      W3 智臻亮白刷头
      与亮白+模式配对
      舌苔清洁刷头
      与 TongueCare 模式配对

    • 精锐感知科技

      智能力度感应
      刷牙太过用力时提醒
      智能定位感应
      跟踪和改进覆盖范围
      智能摩擦感应
      引导减少用力刷牙
      立体口腔图
      突显有问题的部位
      补刷提醒功能
      处理错过的部位

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    • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
    • * 与搭配优质美白牙膏的手动牙刷相比
    • * 与 DiamondClean 钻石亮白型牙刷相比
    • ***牙龈健康模式与手动牙刷在 2 周时相比
    • **** 亮白+ 模式下使用 3 天后与手动牙刷相比
    • **** 基于每天刷牙两次，每次两分钟，采用标准模式

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