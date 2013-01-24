一机在手，尽享出色刷牙体验
新款电动牙刷可更好地清洁牙刷，让您露出闪亮笑容。无论您身在何处，这款牙刷都可随身携带。它采用时尚的轻型设计，具有便携盒，是适合您的理想牙刷。您的牙刷是哪个颜色的？ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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请将此款牙刷视为手动牙刷的电动版本。只需轻触按钮，微振动和轮廓刷毛就能轻柔地清洁和抛光您的牙齿。
就像您自己的旅伴一样。无论您走到哪里，这一款都能与您相伴。它时尚、轻便且便于携带，适合在旅途中使用。
有时，我们都需要一些指导。飞利浦 One 牙刷每隔 30 秒就会发出嗡嗡声，鼓励您转到嘴巴的下一个部位。刷牙 2 分钟时发出嗡嗡声让您知道刷牙工作完成了。
从阴影色到闪亮色、雪白色到灰绿色，选择适合您风格的颜色。您可以将刷头与刷柄混合搭配，创建自己的颜色组合。
轻松为 One 充电。只需弹出端盖，只需插入 USB-C 线缆，等到指示灯停止闪烁。充电一次，您可以刷牙使用 30 天。拥有一个月更加白皙、灿烂的微笑。
轻松保养您的牙刷。订阅后，每 90 天将替换刷头自动送至您家中。不用担心，拥有一口好牙不在话下。
包含
兼容性
设计和外观
技术规格