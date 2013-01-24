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Philips One by Sonicare

电动牙刷

HY1200/18
  • 一机在手，尽享出色刷牙体验 一机在手，尽享出色刷牙体验 一机在手，尽享出色刷牙体验
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    Philips One by Sonicare 电动牙刷

    HY1200/18

    一机在手，尽享出色刷牙体验

    新款电动牙刷可更好地清洁牙齿，让您露出闪亮笑容。无论您身在何处，这款牙刷都可随身携带。它采用时尚的轻型设计，具有便携盒，是适合您的理想牙刷。您的牙刷是哪个颜色的？ 查看所有优势

    Philips One by Sonicare 电动牙刷

    一机在手，尽享出色刷牙体验

    新款电动牙刷可更好地清洁牙齿，让您露出闪亮笑容。无论您身在何处，这款牙刷都可随身携带。它采用时尚的轻型设计，具有便携盒，是适合您的理想牙刷。您的牙刷是哪个颜色的？ 查看所有优势

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      微波震动

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      请将此款牙刷视为手动牙刷的电动版本。只需轻触按钮，微振动和轮廓刷毛就能轻柔地清洁和抛光您的牙齿。

      无论何时何地可随身携带的旅行盒

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      使用刷牙指导轻松完成例行程序

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      有时，我们都需要一些指导。飞利浦 One 牙刷每隔 30 秒就会发出嗡嗡声，鼓励您转到嘴巴的下一个部位。刷牙 2 分钟时发出嗡嗡声让您知道刷牙工作完成了。

      适合各种风格的颜色

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      从曜石黑到赤霞粉、贝母白到英伦绿，选择适合您风格的颜色。您可以将刷头与手柄混合搭配，创建自己的颜色组合。

      一次充电，可刷牙一个月

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      轻松为 One 充电。只需弹出端盖，插入 USB-C 线缆，等到指示灯停止闪烁。充电一次，您可以刷牙使用 30 天。拥有一个月更加白皙、灿烂的微笑。

      绝无任何烦恼之忧的订阅

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      轻松保养您的牙刷。订阅后，每 90 天将替换刷头自动送至您家中。不用担心，拥有一口好牙不在话下。

      技术规格

      • 包含

        手柄
        1 个飞利浦 One 手柄
        刷头
        1 个飞利浦 One 刷头
        旅行收藏盒
        飞利浦 One 旅行盒

      • 兼容性

        刷头兼容性
        • 仅兼容
        • 飞利浦 One 手柄
        牙刷柄兼容性
        • 与其他不兼容
        • 飞利浦 Sonicare 牙刷头

      • 设计和外观

        颜色
        英伦绿

      • 技术规格

        操作时间（电量从满到空）
        长达 30 天

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