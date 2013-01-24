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Philips Fidelio

带麦克风的耳机

L2BO/00
Fidelio
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    Philips Fidelio 带麦克风的耳机

    L2BO/00

    随时随地享受纯正原声。

    Fidelio L2 带麦克风的耳机实现了高标准的声音和逼真聆听体验的舒适度的很好结合。经过专业设计和声音调谐，可带来如同原声般真实的自然音效。专为持久舒适度而精心打造。 查看所有优势

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      高清晰度音频再现高保真音乐

      高清晰度音频再现高保真音乐

      高清晰度音频可提供非凡的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。出众的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的理想音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

      驱动单元的调音气孔经过优化

      驱动单元的调音气孔经过优化

      钕制驱动单元可表现所有的音乐动态。此音效设计包括中央位置的调音孔，用于强化中频和低频，从而产生声能，以带来平衡的低音和清澈的中频。驱动单元还具有轻质音圈，可使系统迅速做出反应，进而与音乐节奏保持一致并产生高清晰的音质。

      精心设计的铝制耳罩，实现精准音效

      精心设计的铝制耳罩，实现精准音效

      精心挑选铝制耳罩，可降低多余振动和共振。耳罩固定在一层工程塑料上，使得耳机更加稳固。这样耳罩可以高效吸收振动，带来准确，锐利的音效。

      记忆泡沫海绵耳垫，符合人体工程学的佩戴方式

      记忆泡沫海绵耳垫，符合人体工程学的佩戴方式

      用于 Fidelio L2 的每一种材料都经过精心挑选，以实现更持久的聆听舒适度。豪华记忆泡沫耳垫符合人体工程学设计。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以形成密封效果，保留最佳低音响应，减少多余的外界声音。

      倾斜到耳朵自然角度的扬声器，实现清晰音质

      倾斜到耳朵自然角度的扬声器，实现清晰音质

      预倾角驱动单元与耳杯的自然角度相匹配，可将声音直接传入耳道。这样可大大减少声音在外耳反射时产生的音调变化，并且能够产生更逼真的声场和增强的舒适感。

      半后开放式声学系统，可带来自然音效

      半后开放式声学系统，可带来自然音效

      半后开放式声学系统将开放式设计中常受人青睐的清晰细腻的音效与结实深沉的低音再现实现了完美结合。耳机音效格网中置入有精密声阻尼布，可控制漏音并帮助降低环境噪音

      通用遥控器，麦克风，6.3 毫米适配器和便携袋

      通用遥控器，麦克风，6.3 毫米适配器和便携袋

      通用遥控器，麦克风，6.3 毫米适配器和便携袋。

      经严格测试的扬声器，实现均衡的音效

      经严格测试的扬声器，实现均衡的音效。

      出众的噪音隔离和宽广的现场感

      出众的噪音隔离和持久空灵的音乐体验。

      优质材料，包括铝制和精制皮革

      出众的设计，采用铝、真皮、蛋白质皮革和织物等材料。

      技术规格

      • 包装尺寸

        宽度
        19.5  厘米
        宽度
        7.7  英寸
        高度
        24  厘米
        高度
        9.4  英寸
        厚度
        10.2  厘米
        厚度
        4.0  英寸
        净重
        0.353  千克
        净重
        0.778  磅
        总重
        0.689  千克
        总重
        1.519  磅
        自重
        0.336  千克
        自重
        0.741  磅
        EAN
        87 12581 69071 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        长度
        21.9  厘米
        长度
        8.6  英寸
        宽度
        20.4  厘米
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        净重
        0.706  千克
        净重
        1.556  磅
        总重
        1.531  千克
        总重
        3.375  磅
        自重
        0.825  千克
        自重
        1.819  磅
        GTIN
        1 87 12581 69071 4
        用户包装数量
        2

      • 声音

        频率响应
        6 - 40 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        灵敏度
        105  分贝
        最大输入功率
        200  mW
        失真
        < 0.1% THD
        单元直径
        40 毫米
        原声系统
        半开式

      • 连接

        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony
        附加转接头
        附加转接头适用于旧型号 Nokia、Sony Ericsson 和 SAMSUNG。请通过 www.support.philips.com 联系客户服务团队以获得帮助。

      • 附件

        3.5 毫米音频线缆
        Y
        音频电缆
        带麦克风和接听按钮
        适配器插头
        3.5 - 6.3 毫米
        存储袋
        Y

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 柔软的便携袋
      • iPhone 线控装置

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