驱动单元的调音气孔经过优化

钕制驱动单元可表现所有的音乐动态。此音效设计包括中央位置的调音孔，用于强化中频和低频，从而产生声能，以带来平衡的低音和清澈的中频。驱动单元还具有轻质音圈，可使系统迅速做出反应，进而与音乐节奏保持一致并产生高清晰的音质。