Philips Fidelio Fidelio 带麦克风的耳机
随时随地享受纯正原声。
Fidelio L2 带麦克风的耳机实现了高标准的声音和逼真聆听体验的舒适度的很好结合。经过专业设计和声音调谐，可带来如同原声般真实的自然音效。专为持久舒适度而精心打造。 查看所有优势
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Philips Fidelio Fidelio 带麦克风的耳机
高清晰度音频再现高保真音乐
高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。
驱动单元的调音气孔经过优化
钕制驱动单元可表现所有的音乐动态。此音效设计包括中央位置的调音孔，用于强化中频和低频，从而产生声能，以带来平衡的低音和清澈的中频。驱动单元还具有轻质音圈，可使系统迅速做出反应，进而与音乐节奏保持一致并产生高清晰的音质。
精心设计的铝制耳罩，实现精准音效
精心挑选铝制耳罩，可降低多余振动和共振。耳罩固定在一层工程塑料上，使得耳机更加稳固。这样耳罩可以高效吸收振动，带来准确，锐利的音效。
记忆泡沫海绵耳垫，符合人体工程学的佩戴方式
用于 Fidelio L2 的每一种材料都经过精心挑选，以实现更持久的聆听舒适度。豪华记忆泡沫耳垫符合人体工程学设计。泡沫不仅能完美地贴合耳形，而且还可以形成密封效果，以保持出色的低音响应，减少不必要的外界声音。
倾斜到耳朵自然角度的扬声器，实现清晰音质
预倾角驱动单元与耳杯的自然角度相匹配，可将声音直接传入耳道。这样可大大减少声音在外耳反射时产生的音调变化，并且能够产生更逼真的声场和增强的舒适感。
半后开放式声学系统，可带来自然音效
半后开放式声学系统将开放式设计中常受人青睐的清晰细腻的音效与结实深沉的低音再现实现了完美结合。耳机音效格网中置入有精密声阻尼布，可控制漏音并帮助降低环境噪音
通用遥控器，麦克风，6.3 毫米适配器和便携袋
通用遥控器，麦克风，6.3 毫米适配器和便携袋。
经严格测试的扬声器，实现均衡的音效
经严格测试的扬声器，实现均衡的音效。
出众的噪音隔离和宽广的现场感
出众的噪音隔离和持久空灵的音乐体验。
优质材料，包括铝制和精制皮革
出众的设计，采用铝、真皮、蛋白质皮革和织物等材料。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
半开式
- 频率响应
-
6 - 40 000
赫兹
- 单元直径
-
40 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 灵敏度
-
105
分贝
- 最大输入功率
-
200
mW
- 失真 (THD)
-
< 0.1% THD
-
连接
- 兼容于：
-
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony
- 附加转接头
-
附加转接头适用于旧型号 Nokia、Sony Ericsson 和 SAMSUNG。请通过 www.support.philips.com 联系客户服务团队以获得帮助。
-
外箱
- 长度
-
21.9
厘米
- 用户包装数量
-
2
- 长度
-
8.6
英寸
- 宽度
-
20.4
厘米
- 总重
-
1.531
千克
- 高度
-
26
厘米
- GTIN
-
1 87 12581 69071 4
- 宽度
-
8.0
英寸
- 高度
-
10.2
英寸
- 净重
-
0.706
千克
- 总重
-
3.375
磅
- 净重
-
1.556
磅
- 自重
-
0.825
千克
- 自重
-
1.819
磅
-
包装尺寸
- 高度
-
24
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
10.2
厘米
- 高度
-
9.4
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
87 12581 69071 7
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.689
千克
- 厚度
-
4.0
英寸
- 净重
-
0.353
千克
- 总重
-
1.519
磅
- 净重
-
0.778
磅
- 自重
-
0.336
千克
- 自重
-
0.741
磅
-
附件
- 存储袋
-
是
- 音频电缆
-
带麦克风和接听按钮
- 3.5 毫米音频线缆
-
是
- 适配器插头
-
3.5 - 6.3 毫米
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