Ultinon Rally 3550 HL 高功率汽车车头灯灯泡
高功率高亮度 LED 指示灯
挥洒激情。在黑暗中恣意展现风格。飞利浦 Ultinon Rally 3550 释放白色 LED 50 瓦的强劲功率能满足您的所有需要。智能冷却系统和飞利浦优质设计带来持久高亮度。 查看所有优势
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Ultinon Rally 3550 HL 高功率汽车车头灯灯泡
高功率高亮度 LED 指示灯
释放光的力量
- LED-HL [≈HIR2]
- 灯泡数量：2
- 12 V，50 W，4500 lm，6500 K
- 高级汽车系统
享受高功率和高亮度带来的更多光线
飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 采用高功率设计，可提供高达 50 W 和 4500 lm 的高亮度。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验，能够在关键位置提供出色的亮度，帮助您更快地应对前方存在的潜在危险。
高达 6500 Kelvin 的亮白光
在驾驶时使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯泡不仅能提升您的风格，还能提高安全性。6500 Kelvin 的时尚白光不但能提供清晰视野，也能让别人看到，让您尽享舒适驾驶体验。这些灯泡不仅外观极佳，还能提供增强对比度，让您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。
轻松升级
某些车型可能会对基于 LED 的改装灯泡造成特定挑战。因此，我们开发了诸如飞利浦转接环和 CANBus 适配器等飞利浦智能附件，以便驾驶员可以在更多车型上升级采用 LED 技术。确认您是否需要可选飞利浦 LED 附件，以确保与您的汽车完美契合。有关飞利浦附件的更多信息，请参见此处*。
耐用的汽车性能
高功率 LED 灯产生更多热量，会减少光线输出，缩短灯泡寿命。理想的 LED 灯应能有效地散热。飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯配备了 Aircool+，一种先进的热管理系统，具有特殊的铜冷却管和创新的散热设计。两者组合可以快速散热，使灯在实际条件下的使用寿命长达 1,500 小时，并为您的爱车提供卓越性能。选择飞利浦，就是选择持久的亮度和品质。
防止眩光，即使是高亮度输出
看清前方对您的安全至关重要，因此要减少车头灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全。使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 灯泡，您可以在合理的眩光水平下获得超高光输出。
信任品牌 - 可靠的飞利浦质量
技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉，已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程，从而能够自始至终贯彻高生产标准。
技术规格
-
市场规格
- 产品亮点
-
高亮度，高流明输出，AirCool+
- 使用效果
-
高功率，亮度更高
-
产品描述
- 应用
-
远光灯，近光灯
- 基座
-
PX22d
- 规格
-
HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
- ECE 认证
-
否
- 产品系列
-
Ultinon Rally 3550 HL
- 技术
-
LED
- 类型
-
LED-HL [≈HIR2]
- 驱动器盒 - 长度（毫米）
-
53
- 驱动器盒 - 宽度（毫米）
-
31
- 驱动器盒 - 高度（毫米）
-
13
-
寿命
- 寿命
-
1500 小时
-
光学特性
- 流明
-
4500 流明
- 色温
-
6500 K
-
电子特性
- 额定功率
-
50
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
11012U3550X2
- 订购代码
-
72737031
-
包装数据
- EAN1
-
6974260727370
- EAN3
-
6974260727387
- 包装类型
-
X2
-
包装产品信息
- 长度
-
11.1
厘米
- 宽度
-
5
厘米
- 高度
-
15.5
厘米
- 每件净重
-
107.5
克
- 包装数量
-
2 件
- MOQ（适用于专业买家）
-
6
- 每件毛重 [克]
-
291.6
-
外包装信息
- 长度
-
23.5
厘米
- 宽度
-
16
厘米
- 高度
-
16.6
厘米
- 总重 [千克]
-
1.8904
- 净重 [克]
-
1749.6
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