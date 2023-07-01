高达 6500 Kelvin 的亮白光

在驾驶时使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯泡不仅能提升您的风格，还能提高安全性。6500 Kelvin 的时尚白光不但能提供清晰视野，也能让别人看到，让您尽享舒适驾驶体验。这些灯泡不仅外观极佳，还能提供增强对比度，让您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。