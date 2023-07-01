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  • 高功率高亮度 LED 指示灯 高功率高亮度 LED 指示灯 高功率高亮度 LED 指示灯

    Ultinon Rally 3550 HL 高功率汽车车头灯灯泡

    11012U3550X2

    高功率高亮度 LED 指示灯

    挥洒激情。在黑暗中恣意展现风格。飞利浦 Ultinon Rally 3550 释放白色 LED 50 瓦的强劲功率能满足您的所有需要。智能冷却系统和飞利浦优质设计带来持久高亮度。

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    Ultinon Rally 3550 HL 高功率汽车车头灯灯泡

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    高功率高亮度 LED 指示灯

    释放光的力量

    • LED-HL [≈HIR2]
    • 灯泡数量：2
    • 12 V，50 W，4500 lm，6500 K
    • 高级汽车系统

    享受高功率和高亮度带来的更多光线

    飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 采用高功率设计，可提供高达 50 W 和 4500 lm 的高亮度。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验，能够在关键位置提供出色的亮度，帮助您更快地应对前方存在的潜在危险。

    高达 6500 Kelvin 的亮白光

    在驾驶时使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯泡不仅能提升您的风格，还能提高安全性。6500 Kelvin 的时尚白光不但能提供清晰视野，也能让别人看到，让您尽享舒适驾驶体验。这些灯泡不仅外观极佳，还能提供增强对比度，让您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。

    轻松升级

    某些车型可能会对基于 LED 的改装灯泡造成特定挑战。因此，我们开发了诸如飞利浦转接环和 CANBus 适配器等飞利浦智能附件，以便驾驶员可以在更多车型上升级采用 LED 技术。确认您是否需要可选飞利浦 LED 附件，以确保与您的汽车完美契合。有关飞利浦附件的更多信息，请参见此处*。

    耐用的汽车性能

    高功率 LED 灯产生更多热量，会减少光线输出，缩短灯泡寿命。理想的 LED 灯应能有效地散热。飞利浦 Ultinon Rally 3550 LED 灯配备了 Aircool+，一种先进的热管理系统，具有特殊的铜冷却管和创新的散热设计。两者组合可以快速散热，使灯在实际条件下的使用寿命长达 1,500 小时，并为您的爱车提供卓越性能。选择飞利浦，就是选择持久的亮度和品质。

    防止眩光，即使是高亮度输出

    看清前方对您的安全至关重要，因此要减少车头灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全。使用飞利浦 Ultinon Rally 3550 灯泡，您可以在合理的眩光水平下获得超高光输出。

    信任品牌 - 可靠的飞利浦质量

    技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉，已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程，从而能够自始至终贯彻高生产标准。

    技术规格

    • 市场规格

      产品亮点
      高亮度，高流明输出，AirCool+
      使用效果
      高功率，亮度更高

    • 产品描述

      应用
      远光灯，近光灯
      基座
      PX22d
      规格
      HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
      ECE 认证
      产品系列
      Ultinon Rally 3550 HL
      技术
      LED
      类型
      LED-HL [≈HIR2]
      驱动器盒 - 长度（毫米）
      53
      驱动器盒 - 宽度（毫米）
      31
      驱动器盒 - 高度（毫米）
      13

    • 寿命

      寿命
      1500 小时

    • 光学特性

      流明
      4500 流明
      色温
      6500 K

    • 电子特性

      额定功率
      50  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      11012U3550X2
      订购代码
      72737031

    • 包装数据

      EAN1
      6974260727370
      EAN3
      6974260727387
      包装类型
      X2

    • 包装产品信息

      长度
      11.1  厘米
      宽度
      5  厘米
      高度
      15.5  厘米
      每件净重
      107.5  克
      包装数量
      2 件
      MOQ（适用于专业买家）
      6
      每件毛重 [克]
      291.6

    • 外包装信息

      长度
      23.5  厘米
      宽度
      16  厘米
      高度
      16.6  厘米
      总重 [千克]
      1.8904
      净重 [克]
      1749.6

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