    Ultinon Rally 3590 HL 高功率汽车车头灯灯泡

    LUM11012U3590X2/20

    卓越高功率 LED 灯

    时尚的超高功率光源增强您的视野。飞利浦 Ultinon Rally 3590 可在所需区域提供 180 瓦**强劲白光 LED 照明。智能 AirCool+ 冷却系统与飞利浦精工设计相辅相成，带来持久强劲照明体验。

    Ultinon Rally 3590 HL 高功率汽车车头灯灯泡

    卓越高功率 LED 灯

    超高功率，呈现清晰强劲视野

    • LED-HL [≈HIR2]
    • 灯泡数量：2
    • 12 V，180 W，15000 lm，6500 K*
    • 高级汽车系统

    卓越高功率 LED 灯

    飞利浦 Ultinon Rally 3590 LED 拥有令人惊叹的光输出，让您享受 180 W和 15000 lm** 超强光线。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验，在关键时刻获得卓越光线，帮助您更快地对前方的潜在危险做出反应。

    高达 6500 Kelvin 的亮白光

    使用 飞利浦 Ultinon Rally 3590 LED 头灯为你的爱车定制现代、高端的外观。这些灯的色温高达6500K，能发出时尚、标志性的白光。除了外观精致，并以卓越的对比度，让您在黑暗中更轻松地识别障碍物和路标。

    无需额外 CANbus 解码器***

    飞利浦 Ultinon Rally 3590 LED 车头灯灯泡拥有远超卤素灯的高功率表现，并且不会引发仪表盘错误警告。这款高功率灯泡无需额外 CANbus 解码器***，为您节省成本，省心安装。

    耐用的汽车性能

    确保您的车灯符合关键的汽车标准，性能可靠且使用寿命更长。飞利浦 Ultinon 3590 LED 搭载其标志性的 AirCool+ 智能冷却系统，内含双冷却铜管与高性能风扇，可在真实环境中使用长达 1,500 小时，并为您的汽车提供无故障性能。我们不止步于此，相较于其他品牌，我们对电磁兼容性与耐高温性能有着更为严苛的标准。选择飞利浦，就是选择一份安心承诺：每一次点亮，都是始终如一的卓越光芒与非凡品质。

    信任品牌 - 可靠的飞利浦质量

    技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉，已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程，从而能够自始至终贯彻高生产标准。

    技术规格

    • 市场规格

      产品亮点
      高功率，高流明输出，AirCool+
      使用效果
      高功率，更高光输出

    • 产品描述

      应用
      远光灯，近光灯
      ECE 认证
      产品系列
      Ultinon Rally 3590 HL
      技术
      LED
      类型
      LED-HL [≈HIR2]
      基座
      PX22d
      规格
      HIR2 LED 11012 U3590 12V 90W X2

    • 寿命

      寿命
      1500 小时

    • 光学特性

      流明
      15000 lm**
      色温
      6500 K

    • 电子特性

      额定功率
      180 W**
      电压
      12 V

    • 订单信息

      订单输入
      11012U3590X2
      订购代码
      80008631

    • 包装数据

      EAN1
      6932080800086
      EAN3
      6932080800093
      包装类型
      X2

    • 包装产品信息

      每件毛重
      321.2  克
      长度
      11.1  厘米
      宽度
      5.0  厘米
      高度
      16.0  厘米
      每件净重
      118.3  克
      包装数量
      2 件
      MOQ（适用于专业买家）
      6

    • 外包装信息

      长度
      23.5  厘米
      宽度
      15.5  厘米
      高度
      17.5  厘米
      每件净重
      1.927  克
      每件毛重
      2.062  千克

    • 不符合 ECE 标准
    • 每对灯，适配型号包括：H1、H7/H18、H11、HIR2、HB3/HB4、雾灯 H8/H11/H16 及 H27W/2。H4/H18：180/180W，8800/11800 lm，测试数据基于 1 分钟时长（稳定状态：单丝光源 170W & 14000 lm，H4：170/170W & 8000/11000）
    • 无需额外 CANbus 解码器：在极少数情况下，仍可能出现闪烁或提示信息

