耐用的汽车性能

确保您的车灯符合关键的汽车标准，性能可靠且使用寿命更长。飞利浦 Ultinon 3590 LED 搭载其标志性的 AirCool+ 智能冷却系统，内含双冷却铜管与高性能风扇，可在真实环境中使用长达 1,500 小时，并为您的汽车提供无故障性能。我们不止步于此，相较于其他品牌，我们对电磁兼容性与耐高温性能有着更为严苛的标准。选择飞利浦，就是选择一份安心承诺：每一次点亮，都是始终如一的卓越光芒与非凡品质。