耐用且持久的 LED 照明灯具

您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 R5W 或 R10W 信号灯灯泡（飞利浦 R5W 12V 或 R10W 12V ）使用寿命的 3 倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统 R5W 或 R10W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。