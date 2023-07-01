Ultinon Pro3100 SI
汽车车头灯灯泡 LUM11090CU31B2
Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡 LUM11090CU31B2
脱颖而出
升级为白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈R5W/R10W] 尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡
脱颖而出
升级为白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈R5W/R10W] 尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势
脱颖而出
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Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡
脱颖而出
升级为白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈R5W/R10W] 尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势
脱颖而出
持久、生动的 LED 信号
- 白色 LED [≈R5W/R10W]
- 灯泡数量：2
- 12V，6000 K 日光效果
- 高级汽车系统
提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号
发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能：作为尾灯，它们能为其他驾驶员提供更多必要的时间对您的移动做出反应。
经优化可增强可见性
飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。
耐用且持久的 LED 照明灯具
您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 R5W 或 R10W 信号灯灯泡（飞利浦 R5W 12V 或 R10W 12V ）使用寿命的 3 倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统 R5W 或 R10W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。
易于安装，且兼容众多车型
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。
易于安装在您的车辆上
享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 采用无极性设计，安装时无需担心极性问题。节省您的时间，使安装更轻松。
其他驾驶员的即时安全信息
与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。
技术规格
-
市场规格
- 产品亮点
-
高亮度、无极性、易于安装
- 使用效果
-
改变您的灯具
-
产品描述
- 应用
-
后位/停车灯
- 基座
-
BA15s
- 规格
-
白色 LED [≈R5W/R10W]
- ECE 认证
-
否
- 范围
-
Ultinon Pro3100
- 技术
-
LED
- 类型
-
-
白色 LED [≈R5W/R10W]
-
白色 LED [≈R5W/R10W]
-
寿命
- 寿命
-
3000 小时
-
光学特性
- 流明
-
160
- 色温
-
6000K
-
电子特性
- 额定功率
-
1.8
瓦
- 电压
-
12V
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
11090CU31B2
- 订购代码
-
72657130
-
包装数据
- EAN1
-
6974260726571
- EAN3
-
6974260726588
- 包装类型
-
B2
-
包装产品信息
- 宽度
-
1.5
厘米
- 包装数量
-
2
- MOQ（适用于专业买家）
-
10
- 长度 [英寸]
-
9.5
- 高度 [英寸]
-
13.5
-
外包装信息
- 每件毛重
-
0.49
千克
- 长度 [英寸]
-
14.2
- 宽度 [英寸]
-
12.1
- 高度 [英寸]
-
10.3
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