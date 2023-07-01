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Ultinon Pro3100 SI

汽车车头灯灯泡

LUM11090CU31B2
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    Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡

    LUM11090CU31B2

    脱颖而出

    升级为白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈R5W/R10W] 尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势

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      持久、生动的 LED 信号

      • 白色 LED [≈R5W/R10W]
      • 灯泡数量：2
      • 12V，6000 K 日光效果
      • 高级汽车系统

      提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

      发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能：作为尾灯，它们能为其他驾驶员提供更多必要的时间对您的移动做出反应。

      经优化可增强可见性

      飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。

      耐用且持久的 LED 照明灯具

      您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 R5W 或 R10W 信号灯灯泡（飞利浦 R5W 12V 或 R10W 12V ）使用寿命的 3 倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统 R5W 或 R10W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。

      易于安装，且兼容众多车型

      享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

      易于安装在您的车辆上

      享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 采用无极性设计，安装时无需担心极性问题。节省您的时间，使安装更轻松。

      其他驾驶员的即时安全信息

      与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。

      技术规格

      • 市场规格

        产品亮点
        高亮度、无极性、易于安装
        使用效果
        改变您的灯具

      • 产品描述

        应用
        后位/停车灯
        基座
        BA15s
        规格
        白色 LED [≈R5W/R10W]
        ECE 认证
        范围
        Ultinon Pro3100
        技术
        LED
        类型
        • 白色 LED [≈R5W/R10W]
        • 白色 LED [≈R5W/R10W]

      • 寿命

        寿命
        3000 小时

      • 光学特性

        流明
        160
        色温
        6000K

      • 电子特性

        额定功率
        1.8  瓦
        电压
        12V  伏

      • 订单信息

        订单输入
        11090CU31B2
        订购代码
        72657130

      • 包装数据

        EAN1
        6974260726571
        EAN3
        6974260726588
        包装类型
        B2

      • 包装产品信息

        宽度
        1.5  厘米
        包装数量
        2
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        长度 [英寸]
        9.5
        高度 [英寸]
        13.5

      • 外包装信息

        每件毛重
        0.49  千克
        长度 [英寸]
        14.2
        宽度 [英寸]
        12.1
        高度 [英寸]
        10.3

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