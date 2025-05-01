Ultinon Rally 3590 HL 高功率汽车车头灯灯泡
卓越高功率 LED 灯
时尚的超高功率光源增强您的视野。飞利浦 Ultinon Rally 3590 可在所需区域提供 180 瓦**强劲白光 LED 照明。智能 AirCool+ 冷却系统与飞利浦精工设计相辅相成，带来持久强劲照明体验。 查看所有优势
超高功率，呈现清晰强劲视野
- LED-HL [≈H4/H19]
- 灯泡数量：2
- 12 V，180 W，8800/11800 lm，65
- 高级汽车系统
卓越高功率 LED 灯
飞利浦 Ultinon Rally 3590 LED 拥有令人惊叹的光输出，让您享受 180 W和 8800/11800 lm** 超强光线。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验，在关键时刻获得卓越光线，帮助您更快地对前方的潜在危险做出反应。
信任品牌 - 可靠的飞利浦质量
技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉，已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程，从而能够自始至终贯彻高生产标准。
耐用的汽车性能
确保您的车灯符合关键的汽车标准，性能可靠且使用寿命更长。飞利浦 Ultinon 3590 LED 搭载其标志性的 AirCool+ 智能冷却系统，内含双冷却铜管与高性能风扇，可在真实环境中使用长达 1,500 小时，并为您的汽车提供无故障性能。我们不止步于此，相较于其他品牌，我们对电磁兼容性与耐高温性能有着更为严苛的标准。选择飞利浦，就是选择一份安心承诺：每一次点亮，都是始终如一的卓越光芒与非凡品质。
高达 6500 Kelvin 的亮白光
使用 飞利浦 Ultinon Rally 3590 LED 头灯为你的爱车定制现代、高端的外观。这些灯的色温高达6500K，能发出时尚、标志性的白光。除了外观精致，并以卓越的对比度，让您在黑暗中更轻松地识别障碍物和路标。
无需额外 CANbus 解码器***
飞利浦 Ultinon Rally 3590 LED 车头灯灯泡拥有远超卤素灯的高功率表现，并且不会引发仪表盘错误警告。这款高功率灯泡无需额外 CANbus 解码器***，为您节省成本，省心安装。
技术规格
-
市场规格
- 产品亮点
-
高功率，高流明输出，AirCool+
- 使用效果
-
高功率，更高光输出
-
产品描述
- 应用
-
远光灯，近光灯
- 基座
-
P43t-38/PU43t-3
- 规格
-
H4/H19 LED 11342 U3590 12V 90W X2
- ECE 认证
-
否
- 产品系列
-
Ultinon Rally 3590 HL
- 技术
-
LED
- 类型
-
LED-HL [≈H4/H19]
-
寿命
- 寿命
-
1500 小时
-
光学特性
- 流明
-
8800/11800lm**
- 色温
-
6500 K
-
电子特性
- 额定功率
-
180 W**
- 电压
-
12 V
-
订单信息
- 订单输入
-
11342U3590X2
- 订购代码
-
80000031
-
包装数据
- EAN1
-
6932080800000
- EAN3
-
6932080800017
- 包装类型
-
X2
-
包装产品信息
- 每件毛重
-
370.3
克
- 长度
-
11.1
厘米
- 宽度
-
5.0
厘米
- 高度
-
16.0
厘米
- 每件净重
-
143.6
克
- 包装数量
-
2 件
- MOQ（适用于专业买家）
-
6
-
外包装信息
- 长度
-
23.5
厘米
- 宽度
-
15.5
厘米
- 高度
-
17.5
厘米
- 每件净重
-
2.222
克
- 每件毛重
-
2.357
千克
- 不符合 ECE 标准
- 每对灯，H4/H18：180/180W，8800/11800 lm，测试数据基于 1 分钟时长（稳定状态 - H4：170/170W & 8000/11000）
- 无需额外 CANbus 解码器：在极少数情况下，仍可能出现闪烁或提示信息
