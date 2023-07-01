提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能：作为倒车灯，它们能立即照亮您车后的区域（能见度越高，您就越安全）；作为刹车灯和后雾灯，它们能为其他驾驶员提供更多必要的时间对您的移动做出反应。