脱颖而出
升级为红色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈P21/5W] 刹车灯和尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出强烈的红光信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能，让其他驾驶员有更多必要的时间做出反应。将您的外部照明升级为更强烈的红光。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。
飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。
您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 P21/5W 信号灯泡（飞利浦 P21/5W 12V）使用寿命的两倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统的 P21/5W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。
与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。
市场规格
产品描述
寿命
光学特性
电子特性
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