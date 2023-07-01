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Ultinon Pro3100 SI

汽车车头灯灯泡

LUM11961CU31B2
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    Ultinon Pro3100 SI 汽车车头灯灯泡

    LUM11961CU31B2

    脱颖而出

    升级为飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈W5W] 位置灯、内饰灯和牌照灯*，更显时尚感。这款车灯不仅有 6500K 日光照明效果，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势

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      持久、生动的 LED 信号

      • 白色 LED [≈W5W]
      • 灯泡数量：2
      • 12V、6500 K 日光效果
      • 高级汽车系统

      提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

      选择我们的亮白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯，可以为您的汽车、位置灯和牌照打造卓越的可视度和格调。这款灯明亮且时尚，可为您带来不同的驾驶体验。无论您是想搜寻掉落的手机、您的乘客想要阅读还是您试图找到到您目的地的最佳路线，您现在都可以通过能呵护双眼的明亮内饰灯尽情享受这一切。并且这款时尚的 LED 灯还会让您的牌照变得引人注目。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。

      经优化可增强可见性

      无论是用作停车灯、阅读灯，还是储藏格、仪表板和后备箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。

      耐用且持久的 LED 照明灯具

      您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 W5W 信号灯泡（飞利浦 W5W 12V）使用寿命的两倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统 W5W 灯泡，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。

      易于安装，且兼容众多车型

      享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 配有标准基座，因此更换简单快捷。

      技术规格

      • 市场规格

        产品亮点
        亮度高、易于安装
        使用效果
        改变您的灯具

      • 产品描述

        应用
        内饰、前停车/前置、仪表板、储藏格、后备箱
        基座
        W21x9.5d
        规格
        白色 LED [≈W5W]
        ECE 认证
        范围
        Ultinon Pro3100
        技术
        LED
        类型
        白色 LED [≈W5W]

      • 寿命

        寿命
        3000 小时

      • 光学特性

        流明
        56
        色温
        6500 K

      • 电子特性

        额定功率
        0.74  瓦
        电压
        12V  伏

      • 订单信息

        订单输入
        11961CU31B2
        订购代码
        72633530

      • 包装数据

        EAN1
        6974260726335
        EAN3
        6974260726342
        包装类型
        B2

      • 包装产品信息

        宽度
        1.5  厘米
        包装数量
        1
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        长度 [英寸]
        9.5
        高度 [英寸]
        13.5

      • 外包装信息

        每件毛重
        0.49  千克
        长度 [英寸]
        14.2
        宽度 [英寸]
        12.1
        高度 [英寸]
        10.3

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