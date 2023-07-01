脱颖而出
升级为飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈W5W] 位置灯、内饰灯和牌照灯*，更显时尚感。这款车灯不仅有 6500K 日光照明效果，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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选择我们的亮白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯，可以为您的汽车、位置灯和牌照打造卓越的可视度和格调。这款灯明亮且时尚，可为您带来不同的驾驶体验。无论您是想搜寻掉落的手机、您的乘客想要阅读还是您试图找到到您目的地的最佳路线，您现在都可以通过能呵护双眼的明亮内饰灯尽情享受这一切。并且这款时尚的 LED 灯还会让您的牌照变得引人注目。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。
无论是用作停车灯、阅读灯，还是储藏格、仪表板和后备箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。
您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 W5W 信号灯泡（飞利浦 W5W 12V）使用寿命的两倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统 W5W 灯泡，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。
享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 配有标准基座，因此更换简单快捷。
市场规格
产品描述
寿命
光学特性
电子特性
订单信息
包装数据
包装产品信息
外包装信息
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