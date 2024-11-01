防止眩光，高亮度光线输出下眩目值仍低于 800cd。

在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车灯照明。通过改善前视野和外围视野，您可以更安全地驾驶。但同样重要的是，您的车头灯不能让迎面而来的司机目眩。许多高功率车头灯会优先考虑亮度而忽视安全性。飞利浦 Ultinon Drive 透镜大灯可发出理想的超高输出光束，照亮您需要看清的前方道路，同时确保其他驾驶员不会目眩。