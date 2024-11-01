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    Ultinon Drive Projector HL 高功率 LED 透镜大灯

    LUMUM5001X2/20

    将能见度和设计风格发挥到极致

    飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯可照亮更多道路，确保您的安全。强大的 LED 灯光（有双远光和近光功能）可帮助您发现前方 350 米处的危险。外形小巧是细长车头灯的理想之选。

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    Ultinon Drive Projector HL 高功率 LED 透镜大灯

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    将能见度和设计风格发挥到极致

    功能强大、设计时尚、外形小巧、易于安装

    • 光束长度高达 350 米*
    • 可配置光束样式
    • 功率高达 34W 的强劲远光灯
    • 6000K 时尚白光

    宽大明亮的光束可照亮 6 个车道

    34W 强光可照亮 6 个车道，提高道路行驶的能见度。您的视域范围越大，越利于驾驶，反应越快，您也就越安全。因此无需畏惧黑暗。使用飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。

    强光照得更远、范围更广，能见度得以提高

    飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用高功率 LED，可提供卓越的远距离能见度，最远可达 350 米*。这种明亮、均匀的光束模式可帮助您看清更远的道路及两侧区域，让您有更多时间对前方道路上的潜在危险作出反应。*该技术已在德国汽车应用实验室通过测试。

    色温高达 6000K 的亮白光让您能够看清前路，也能让自己易于被看到

    使用飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯升级您的爱车，不仅能提升时尚感，还能增强安全性。6000 Kelvin 白光可帮助您看清前方道路，也能让自己易于被看到，同时尽享舒适驾驶体验。这些透镜不仅外观出众，还能增强对比度，助您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢飞利浦 Ultinon LED 透镜大灯。

    防止眩光，高亮度光线输出下眩目值仍低于 800cd。

    在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车灯照明。通过改善前视野和外围视野，您可以更安全地驾驶。但同样重要的是，您的车头灯不能让迎面而来的司机目眩。许多高功率车头灯会优先考虑亮度而忽视安全性。飞利浦 Ultinon Drive 透镜大灯可发出理想的超高输出光束，照亮您需要看清的前方道路，同时确保其他驾驶员不会目眩。

    外形小巧，适用于大多数车型和细长车头灯

    飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯线条流畅、设计低调，外形小巧，有多种光束选择，可与大多数车型兼容，尤其适合细长型车头灯部件。此外，过载电压、极性反接保护和通用支架可确保安装轻松安全。

    热量管理系统可提高性能和延长使用寿命

    飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用先进的热管理系统，确保性能优异。加宽的散热器可增大气流，从而改善散热效果。先进的 AirCool 风扇技术使用专用 MCU（微控制器单元）来控制电路，散热效果极佳，同时最大限度地降低了驾驶时的噪音。此外，耐热电缆有助于延长车灯的使用寿命。

    技术规格

    • 市场规格

      产品亮点
      高亮度、小尺寸、AirCool+
      使用效果
      高功率，亮度更高

    • 产品描述

      应用
      远光灯，近光灯
      ECE 认证
      工作温度
      －40℃～80℃
      产品系列
      Ultinon Drive 5000
      技术
      LED
      范围/系列
      UM 系列

    • 寿命

      寿命
      6000 个小时

    • 光学特性

      色温
      6000 K
      光束长度 1 勒克斯
      350 米*

    • 电子特性

      额定功率
      LB：31W；HB：34W
      电压
      9 - 16 V 直流

    • 订单信息

      订单输入
      LUMUM5001X2
      订购代码
      33119230

    • 包装数据

      EAN1
      6970128331192
      EAN3
      6970128331208
      包装类型
      X2

    • 包装产品信息

      每件毛重
      660  克
      长度
      16.5  厘米
      宽度
      14.7  厘米
      高度
      6.5  厘米
      每件净重
      190.5  克
      包装数量
      2 件
      MOQ（适用于专业买家）
      20

    • 外包装信息

      长度
      34  厘米
      宽度
      31.5  厘米
      高度
      19  厘米
      每件毛重
      7.05  千克

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