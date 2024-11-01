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将能见度和设计风格发挥到极致
飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯可照亮道路，确保您的安全。强大的 LED 灯光（有近光、远光和远光增强选项）可帮助您发现前方 435 米处的危险。外形小巧是细长车头灯的理想之选。查看所有优势
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40W 强光可照亮 6 个车道，提高道路行驶的能见度。您的视域范围越大，越利于驾驶，反应越快，您也就越安全。因此无需畏惧黑暗。使用飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。
飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用高功率 LED，可提供卓越的远距离能见度。这种明亮、均匀的光束模式可帮助您看清更远的道路及两侧区域，让您有更多时间对前方道路上的潜在危险作出反应。借助增强直射技术，您可以为远光灯激活更为强劲的 LED 灯光模式，帮助您看清前方 435m* 的路况。*该技术已在德国汽车应用实验室通过测试。
使用飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯升级您的爱车，不仅能提升时尚感，还能增强安全性。6000 Kelvin 白光可帮助您看清前方道路，也能让自己易于被看到，同时尽享舒适驾驶体验。这些透镜不仅外观出众，还能增强对比度，助您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢飞利浦 Ultinon LED 透镜大灯。
在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车灯照明。通过改善前视野和外围视野，您可以更安全地驾驶。但同样重要的是，您的车头灯不能让迎面而来的司机目眩。许多高功率车头灯会优先考虑亮度而忽视安全性。飞利浦 Ultinon Drive 透镜大灯可发出理想的超高输出光束，照亮您需要看清的前方道路，同时确保其他驾驶员不会目眩。
飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯线条流畅、设计低调，外形小巧，有多种光束选择，可与大多数车型兼容，尤其适合细长型车头灯部件。此外，过载电压、极性反接保护和通用支架可确保安装轻松安全。
飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用先进的热管理系统，确保性能优异。加宽的散热器可增大气流，从而改善散热效果。先进的 AirCool 风扇技术使用专用 MCU（微控制器单元）来控制电路，散热效果极佳，同时最大限度地降低了驾驶时的噪音。此外，耐热电缆有助于延长车灯的使用寿命。
市场规格
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