强光照得更远、范围更广，能见度得以提高

飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用高功率 LED，可提供卓越的远距离能见度。这种明亮、均匀的光束模式可帮助您看清更远的道路及两侧区域，让您有更多时间对前方道路上的潜在危险作出反应。借助增强直射技术，您可以为远光灯激活更为强劲的 LED 灯光模式，帮助您看清前方 435m* 的路况。*该技术已在德国汽车应用实验室通过测试。