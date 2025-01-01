防止眩光，高亮度光线输出下眩目值仍低于 800cd。

在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和安全都十分重要，因此要减少车灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全，而飞利浦 Ultinon Drive 透镜大灯则能发出理想光束，在您需要时照亮前方道路并确保在合理的眩光水平下提供高亮度光线输出。