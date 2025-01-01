LUMUP2001X2/20
享受覆盖范围更广的卓越照明效果
飞利浦 Ultinon Drive UP2001 LED 投射灯功率强劲，可为您的安全提供保障。该产品的白光亮度增加高达 350%*，使用寿命更长，并且其 LED 性能卓越，可照亮远至 400 米** 外的危险。
亮度提升+350%*
照射距离高达 400 米**
功率高达 55W 的强劲远光灯
6000K 冷白光
功率高达 55W，亮度提升 +350%，提高道路行驶的能见度。您的视域范围越大，越利于驾驶，反应越快，您也就越安全。所以不要让自己身处黑暗。选择飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯，信心十足、把握满满地在夜间行车。
在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和安全都十分重要，因此要减少车灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全，而飞利浦 Ultinon Drive 透镜大灯则能发出理想光束，在您需要时照亮前方道路并确保在合理的眩光水平下提供高亮度光线输出。
飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用流线型简约设计，外形小巧，与大多数车型兼容。过载电压、极性反接保护和通用托架可确保安装轻松安全。此外，耐热电缆有助于延长车头灯的使用寿命。
近光灯与标准卤素灯相比
基于 1 勒克斯成对的照射距离