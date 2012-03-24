Philips Fidelio 头戴式头带耳机
随时随地享受纯正原声。
飞利浦 Fidelio M1 为您带来无时无刻的完美音效和原汁原味的音乐体验。卓越的噪音隔离经过专业的设计轻便坚固，让您随时随地享受真正的高保真音质。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,999.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随附带接听按钮的线控式麦克风和便携袋
随附带接听按钮的线控式麦克风和便携袋
优质材料，包括铝制和精制皮革
优质材料，包括铝制和精制皮革
声学密封结构留住声音细节
声学密封是经过独特设计的带状锁，内置于内腔以消除任何不必要的漏音并保留声音细节。为您带来卓越而宽广的低音感受。
封闭式声学后盖结构，可实现卓越的噪音隔离效果
封闭式声学后盖结构，可实现卓越的噪音隔离效果。
低音反射系统带给您清晰、动感且均衡的低音
封闭式声学后盖结构采用低音反射系统，其耳罩带有合理放置的音孔。这些音孔可以调控内腔的气压，使隔音膜在可控的环境下为您带来优化的声学响应。与声学密封捕捉一道，隔离每一丝真实细节，为您带来精准的动态低音，而不会影响声音清晰度。
双层耳罩设计为您带来精确的声音
精心设计的 M1 双层耳罩可降低共振和振动，带来真正精确、纯净的声音，让您欣赏到卓越的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 M1 能长时间地成为您理想的音乐伴侣。
高功率钕制驱动器带给您逼真音效
在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质，即使是微妙细节，都能真实再现。
豪华透气型耳垫和记忆泡沫带来最舒适佩戴
Fidelio M1 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来最佳的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。这一带外部耳垫的设计（使用均衡比例的织物和蛋白质皮革）降低了耳朵表面所受的压力并减小了热量聚积，因此，M1 在让您感觉舒适的同时，也为您带来了最佳的音质。
无氧线缆，外裹纤维织物，可实现高品质信号
无氧线缆，外裹纤维织物，可实现高品质信号
经严格测试的扬声器，实现均衡的音效
经严格测试的扬声器，实现均衡的音效。
精细调谐频率响应，可满足哪怕是注重细节的听众的偏好。
通过对注重细节的音乐爱好者的全面研究，了解他们的收听喜好 - 例如，他们所喜爱的声音特征。我们的声学工程师对 Fidelio M1 进行了调谐，考虑到了所有影响听众辨别声音的微妙细节，例如，耳朵如何反射声音，如何在回声中产生共振。因此，这款 M1 耳机经过精心设计，尽可能地再现原汁原味的原音 - 包括当前的录音风格。
技术规格
-
音效
- 频率响应
-
15 - 24 000
赫兹
- 阻抗
-
16 欧姆
- 单元直径
-
40
毫米
- 灵敏度
-
106
分贝
- 最大输入功率
-
150
mW
- 失真 (THD)
-
< 0.1% THD
- WBCV
-
111 毫伏
-
连接
- 线缆接口
-
无氧线缆（1.1 米）
- 兼容于：
-
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia*、SAMSUNG*。*可通过 Sony Ericsson 以及 NOKIA 和 SAMSUNG 较旧型号的客户支持获得的附加连接器
-
外箱
- 长度
-
20
厘米
- 用户包装数量
-
2
- 长度
-
7.9
英寸
- 宽度
-
16.9
厘米
- 总重
-
1.542
千克
- 高度
-
26.5
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 71581 8
- 宽度
-
6.7
英寸
- 高度
-
10.4
英寸
- 净重
-
0.41
千克
- 总重
-
3.399
磅
- 净重
-
0.904
磅
- 自重
-
1.132
千克
- 自重
-
2.496
磅
-
包装尺寸
- 高度
-
25
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
8
厘米
- 高度
-
9.8
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 23410 71581 1
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.66
千克
- 厚度
-
3.1
英寸
- 净重
-
0.205
千克
- 总重
-
1.455
磅
- 净重
-
0.452
磅
- 自重
-
0.455
千克
- 自重
-
1.003
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
18
厘米
- 宽度
-
16.4
厘米
- 厚度
-
4.2
厘米
- 宽度
-
6.5
英寸
- 高度
-
7.1
英寸
- 厚度
-
1.7
英寸
- 重量
-
0.166
千克
- 重量
-
0.366
磅
-
附件
- 存储袋
-
是
- 音频电缆
-
带麦克风和接听按钮
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