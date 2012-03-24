豪华透气型耳垫和记忆泡沫带来最舒适佩戴

Fidelio M1 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来最佳的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。这一带外部耳垫的设计（使用均衡比例的织物和蛋白质皮革）降低了耳朵表面所受的压力并减小了热量聚积，因此，M1 在让您感觉舒适的同时，也为您带来了最佳的音质。