已停产
MCD706/98
5.1 扬声器的
具备逐行扫描功能、12 位视频处理、杜比数字和 D 类数字功放器的飞利浦 MCD706 外形小巧精致，为您在家中带来舒适的观影体验。
DivX 播放
USB 直放
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。
12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。
逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。