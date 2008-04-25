MCD772/93
出众的影音享受
高品质元件系统，外形时尚精美。真正的红木扬声器可为您呈现出完美的音质。借助 DVD 播放功能，仅此一个微型系统，便可满足您对音频和视频的双重要求。
Heritage Audio
HDMI
USB 播放
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。