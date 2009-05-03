包装盒中的其他物品
- 复合视频电缆 (Y)
- 控制电缆
- FM 天线
- 交流电源线
完美的影院体验
飞利浦 DVD 微型影院 MCD802 具备 HDMI 1080p 和 2x200W RMS 总输出功率，能够显著提示居室中的影院体验。其单键式 MP3 录音功能使用方便，可带给您愉快的听音体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
完美的影院体验
飞利浦 DVD 微型影院 MCD802 具备 HDMI 1080p 和 2x200W RMS 总输出功率，能够显著提示居室中的影院体验。其单键式 MP3 录音功能使用方便，可带给您愉快的听音体验。
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飞利浦 DVD 微型影院 MCD802 具备 HDMI 1080p 和 2x200W RMS 总输出功率，能够显著提示居室中的影院体验。其单键式 MP3 录音功能使用方便，可带给您愉快的听音体验。
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完美的影院体验
飞利浦 DVD 微型影院 MCD802 具备 HDMI 1080p 和 2x200W RMS 总输出功率，能够显著提示居室中的影院体验。其单键式 MP3 录音功能使用方便，可带给您愉快的听音体验。
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
MAX 音效技术可以实现即时低音增强，最大程度地提高音量性能，只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。
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