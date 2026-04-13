减少高达 90% 脂肪，享受无负担的美食*。获得专利的增强高速空气循环技术采用独特星型设计，让热空气在食物周围更快流动**，使食物内外均匀受热，轻松烹制出美味的家庭大餐。
不必再猜来猜去。烹饪过程中可以随时观察食物烹制状态。美味看得见，烹饪也时尚。
83% 的客户认为，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅 3000 系列烹饪鸡腿比使用烤箱烹饪味道更好。******
去除高达 40% 的多余脂肪，让食物更健康、味道更鲜美***。炸篮可将食物与接油盘中的脂肪轻松分离。
提供 10,000 多个专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱，并附有简单的分步说明。****
烘焙、烧烤以及解冻和加热，16 种烹饪功能任您选择。另有多种设置可供选择，包括低至 40℃ 的温度设置以及长达 24 小时的脱水和发酵设置。
充足的容量可以为一家人烹制美食。可容纳多达 1000 克的蔬菜、8 个鸡腿、5 块鲑鱼或 7 块松饼。
易于使用的触摸屏有 12 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、松饼、素食、水果干、保温及一个收藏按钮，让您可以保存专属预设功能。
相比烤箱，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅烹饪的速度可提高 50%，省电高达 70%。*****
飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用不粘涂层设计，所有可拆卸部件均可放入洗碗机洗涤，让您省心省力，用更多时间享用美食
原产地
技术规格
普通参数
重量和尺寸
耐用性
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