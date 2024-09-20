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    3000 系列 6.2 升 Airfryer 空气炸锅

    NA332/00

    看得见的美味，品不尽的风味

    不再止步空气煎炸，还有快速烘焙、深度烹煮等 16 种功能随心选择。简单几步即可轻松烹制出美味的家庭大餐，时尚大视窗设计，可方便观察食物何时达到酥脆、嫩滑的完美状态。

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    3000 系列 6.2 升 Airfryer 空气炸锅

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    看得见的美味，品不尽的风味

    烹饪均匀，酥脆嫩滑

    • 烹饪观察窗
    • 增强高速空气循环技术
    • 16 合 1 烹饪功能
    • 省时省电
    增强高速空气循环技术让食物快速均匀受热

    增强高速空气循环技术让食物快速均匀受热

    减少高达 90% 脂肪，享受无负担的美食*。获得专利的增强高速空气循环技术采用独特星型设计，让热空气在食物周围更快流动**，使食物内外均匀受热，轻松烹制出美味的家庭大餐。

    时尚烹饪观察窗，方便观察烹饪状态

    时尚烹饪观察窗，方便观察烹饪状态

    不必再猜来猜去。烹饪过程中可以随时观察食物烹制状态。美味看得见，烹饪也时尚。

    独特炸篮设计，轻松去除脂肪

    独特炸篮设计，轻松去除脂肪

    去除高达 40% 的多余脂肪，让食物更健康、味道更鲜美***。炸篮可将食物与接油盘中的脂肪轻松分离。

    HomeID 应用程序给您更多美食灵感

    HomeID 应用程序给您更多美食灵感

    提供 10,000 多个专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱，并附有简单的分步说明。****

    不再止步空气煎炸，16 种烹饪方式尽在掌握

    不再止步空气煎炸，16 种烹饪方式尽在掌握

    烘焙、烧烤以及解冻和加热，16 种烹饪功能任您选择。另有多种设置可供选择，包括低至 40℃ 的温度设置以及长达 24 小时的脱水和发酵设置。

    6.2 升大容量，适合全家人用餐

    6.2 升大容量，适合全家人用餐

    充足的容量可以为一家人烹制美食。可容纳多达 1000 克的蔬菜、8 个鸡腿、5 块鲑鱼或 7 块松饼。

    通过触摸屏轻松操控

    通过触摸屏轻松操控

    易于使用的触摸屏有 12 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、松饼、素食、水果干、保温及一个收藏按钮，让您可以保存专属预设功能。

    省时省电

    省时省电

    相比烤箱，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅烹饪的速度可提高 50%，省电高达 70%。*****

    易于清洁

    易于清洁

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用不粘涂层设计，所有可拆卸部件均可放入洗碗机洗涤，让您省心省力，用更多时间享用美食

    美味不可妥协

    美味不可妥协

    83% 的客户认为，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅 3000 系列烹饪鸡腿比使用烤箱烹饪味道更好。******

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 产品适配性

      适配
      HD9920、HD9945、HD9946、HD9921

    • 技术规格

      容量
      6.2 升
      电压
      220-240  V
      功率
      1700  W
      电线长度
      1  m
      频率
      50  Hz
      接口
      数字
      LED 屏幕

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      388 x 386 x 366  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      436 x 324 x 303  mm
      产品重量
      5.6  kg
      重量（含包装）
      7.2  kg

    • 普通参数

      产品功能
      • 保温
      • 去脂
      • HomeID
      • 可放心用洗碗机清洗
      技术
      增强高速空气循环技术
      温度范围
      40-200°C
      时间范围
      0-24 小时
      预设电台
      12 个预设功能
      烹饪功能
      煎炸、烘焙、烧烤、烘烤、深度烹煮、炒菜、煎烤、冷冻烹饪、重新加热、解冻、脱水、烤面包、保温、炖菜、发酵、焖煮

    • 设计和外观

      颜色
      黑色

    • 服务

      保修
      2 years

    • 可持续性

      包装
      可持续包装
      手动
      100% 可回收用户手册

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    • *与传统深油炸锅炸制的自制薯条相比
    • **与采用高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅相比
    • ***鸡腿：减少高达 40% 的脂肪
    • ****每个国家/地区的食谱数量可能有所不同
    • *****百分比基于使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅进行的内部实验室测量；烹饪一块鸡胸肉（AF 设置 160C，无预热）或三文鱼片（AF 设置 200C，无预热）与使用 A 级烤箱对比。确切的百分比可能因产品而异。
    • ******MetrixLab 测试面向 30 位现有飞利浦 3000 系列 Airfryer 空气炸锅用户，2024 年 7 月

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