两道菜同时准备就绪

使用飞利浦大容量双炸篮空气炸锅时，无需同时应对多个计时器的压力，就能准备完整的一餐。只需按一下按钮，即可自动同步两个炸篮的烹饪时间，让您的主菜和配菜同时准备就绪——热腾腾、新鲜且完美搭配。不再因等待鸡肉烹饪完成而导致蔬菜变冷，也不会因主菜还未完成而让配菜过度烹饪。让家庭晚餐变得简单，完美协调。