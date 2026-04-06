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灵活的Megabasket可蒸炸、蒸煮或空气炸
Megabasket Airfryer空气炸锅配备一个超大炸篮（9.5升）或两个炸篮（3升+6升），满足您的不同需求。蒸炸、蒸煮或空气炸，带来多汁、嫩滑、酥脆的烹饪效果。从周日烤肉到色彩缤纷的蔬菜，每次都能完美烹制家庭美食。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无论是两人的安静晚餐还是为整个大家庭准备食物，您都能应对自如。使用两个独立的3L + 6L炸篮享受日常便利，或者将其转换为一个9.5升的超大炸篮，满足最重要的用餐需求——足够容纳2.5kg薯条、1.9kg排骨或整只鸡。同时进行蒸炸、蒸煮或空气炸制，每次都能获得完美的食物质感。
蒸汽和空气炸制协同工作，带来超越酥脆的效果——锁住水分，增强嫩度，创造既多汁又金黄的质感，让您兼得两全其美。使用带蒸汽功能的Airfryer空气炸锅，轻松制作金黄披萨、外酥里嫩的面包、多汁鸡肉和烤蔬菜。
蒸汽技术保留高达93%的营养*，同时创造入口即化的丝滑嫩滑质感。从松软饱满的饺子到完美蒸煮的三文鱼，蔬菜保持鲜亮色泽，蛋白质食材保持极致多汁。健康烹饪不仅味道惊艳，还深受亲友喜爱。
28种不同的烹饪方式意味着您可以蒸蔬菜、空气炸鸡肉、烤甜点、烤鱼、烤土豆、加热剩菜，甚至结合蒸汽和空气炸制获得独特效果。选择8种设备预设模式获得完美效果，或在HomeID应用中探索更多预设创意。温度设置低至40℃，时间长达24小时，适合脱水和发酵。这款带蒸汽功能的Airfryer空气炸锅拥有多功能性，可烹饪您家人渴望的任何美食。
享受美食的时间更多，清洁的时间更少，这要归功于自动蒸汽清洁功能，这是其他大抽屉式空气炸锅所不具备的。蒸汽可以轻松去除大炸篮和加热元件周围的油脂积聚，只需按一个按钮。所有可拆卸部件都采用不粘涂层，可用洗碗机清洗。卓越的烹饪效果，无需付出额外的清洁努力。**
每一口都能烹饪得金黄均匀。我们独特的星形设计优化了空气循环，不仅围绕食物流动，还能穿透食物，确保始终获得美味酥脆的效果。与传统油炸相比，无论您使用超大空气炸锅篮还是双炸篮，都能享受酥脆的鸡肉、香脆的薯条和所有您喜爱的食物，同时减少高达90%的脂肪***。
通过三种定制的加热模式，将昨天的餐食变成今天的美味。****使用蒸炸、蒸煮或空气炸功能重新加热，让鸡肉保持酥脆，蛋糕保持湿润，薯条保持金黄——就像刚烹饪出来一样。告别微波炉加热的失望，享受仿佛新鲜出炉的剩菜。非常适合忙碌的家庭进行膳食准备或只是想两次享用美食的人。
使用飞利浦大容量双炸篮空气炸锅时，无需同时应对多个计时器的压力，就能准备完整的一餐。只需按一下按钮，即可自动同步两个炸篮的烹饪时间，让您的主菜和配菜同时准备就绪——热腾腾、新鲜且完美搭配。不再因等待鸡肉烹饪完成而导致蔬菜变冷，也不会因主菜还未完成而让配菜过度烹饪。让家庭晚餐变得简单，完美协调。
不用担心食物是否烹饪得当。摇晃提醒功能会准确告诉您何时需要摇晃以获得完美均匀的效果，让每一块食物都金黄美味。无论您是经验丰富的厨师还是刚刚入门，使用带蒸汽功能的Airfryer空气炸锅都能获得始终如一的完美效果。智能辅助让烹饪变得简单，无需猜测如何做出美味佳肴。
喜欢超级酥脆的鸡肉？更喜欢嫩一点的蔬菜？您的大容量空气炸锅会记住您保存的偏好设置，并在下次烹饪时自动应用，让每一餐都更加美味。输入您的设置，然后根据家人的口味进行调整。
使用我们先进的陶瓷涂层，自信享受烹饪乐趣。这种不粘、防污表面即使在家庭日常使用中也能保持光滑易清洁，而零PFAS添加涂层设计让您安心使用。经久耐用，可用于无数次家庭烹饪，可用洗碗机清洗，设计持久耐用，能够保持多年的性能。优质材料与您对美食烹饪的追求相匹配。
通过免费的HomeID应用探索无限可能。解锁更多预设功能，获取使用、清洁和掌握Airfryer空气炸锅的分步指导，让蒸汽和蒸炸技术变得简单易行。发现数百种食谱、技巧和社区灵感，帮助您自信且富有创意地烹饪。
更快地准备晚餐，同时降低能源成本。比传统烤箱快49%烹饪家庭餐点，同时节省80%能源——非常适合每分钟都很宝贵的忙碌工作日晚上。快速预热意味着更少的等待时间，高效烹饪则意味着更低的电费。
翻转娇嫩的鱼肉而不会破碎，翻炒蔬菜以均匀裹覆，并可直接从炸篮端上餐盘——随附的优质硅胶夹子让这一切成为可能，同时不会刮伤陶瓷表面或烫伤您的手。这一完美配件让每次烹饪体验都变得顺畅、安全，全家人都能享受其中。
技术规格
普通参数
重量和尺寸
耐用性
原产地
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