包装盒中的其他物品
- 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 交流/直流适配器
- 用户手册
- 快速入门指南
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？
没有比飞利浦 HomeStudio 应用程序更好的唤醒或收音方式了。只需从 Apple 应用商店下载该应用程序，即可享受多种精彩功能。例如，高级闹钟设置赋予您极其灵活的闹钟设置 - 包括闹钟音量、持续时间、日期和声音。若要收听电台节目，易于使用的电台预置功能带来更佳的界面。
连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。
只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。
源于 1955 年的复古收音机 - 这款复古收音机传承了闻名遐迩的飞利浦 1955 年收音机的独特元素（也称为 Philetta“254”）。当时，这款小巧的收音机以其简约的设计、震撼的音效和水晶般清晰的接收效果赢得了受众的赞赏。飞利浦收音机的历史可追溯到 1927 年。在过去几十年中，很多型号的收音机早已成为久富盛誉的标志性产品和收藏品。
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