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便携式 DVD 播放器

PET704K/00
  • 让娱乐随您而行 让娱乐随您而行 让娱乐随您而行
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    DVD playback

    便携式 DVD 播放器

    PET704K/00

    让娱乐随您而行

    休闲时分随意坐卧，观看飞利浦 PET704 的 7 英寸 TFT 液晶显示屏上播放的影片，一切是如此的惬意。随时随地欣赏您喜爱的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音乐或浏览 JPEG 图片。

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      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏类型
        LCD TFT
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        7  英寸
        分辨率
        480（宽）x234（高）x3(RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        对比度（标准）
        250:1
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        有效显示区
        154.1x86.6 毫米
        像素间距
        0.107（宽）x0.370（高）毫米
        响应时间（标准）
        30  毫秒

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        10mW RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
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        • NTSC
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        压缩格式
        • 杜比数字
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        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        播放媒体
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 连接

        直流输入
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        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        耳机插孔
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        Y

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        电池组
        AY4390（DC 7.2V, 镍氢充电电池）
        线缆
        1 x AV 电缆
        车载套件
        AY4128（点烟座适配器，12 伏直流）
        遥控器
        AY5507 纤巧遥控器
        用户手册
        16 种欧洲语言

      • 尺寸

        产品宽度
        203  毫米
        产品厚度
        150  毫米
        产品高度
        40.4  毫米
        产品重量
        0.71  千克
        包装宽度
        254  毫米
        包装厚度
        112  毫米
        包装高度
        196  毫米
        外箱宽度
        344  毫米
        外箱厚度
        205  毫米
        外箱高度
        271  毫米
        外箱数量
        3
        包装类型
        D-box
        外箱重量
        5.09  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 电池
      • 适配器
      • AV 线缆
      • 车载套件

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