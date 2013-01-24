包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 电池
- 适配器
- AV 线缆
- 车载套件
让娱乐随您而行
休闲时分随意坐卧，观看飞利浦 PET704 的 7 英寸 TFT 液晶显示屏上播放的影片，一切是如此的惬意。随时随地欣赏您喜爱的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音乐或浏览 JPEG 图片。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 光盘。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD 光盘 - 均可在该播放机上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。
多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。
高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。
显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。
立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。
除了随附车载适配器供车内使用之外，还可以将便携式播放器连接到电视，在家中欣赏 DVD 影片。您可使用随附的遥控器来控制播放功能，轻松惬意地欣赏您喜爱的 DVD 影片。
具有双耳机插孔，您的个人聆听体验可以用来分享。插上两副耳机，与朋友或恋人相依，一起享受美妙音乐！
MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。
内置的超薄充电电池，可提供持久的电量。长达 2.5 小时的连接视频播放享受，一块电池就能为您提供。
图片/显示
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音频播放
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