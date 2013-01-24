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便携式 DVD 播放器

PET730/00
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    便携式 DVD 播放器

    PET730/00

    随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

    通过飞利浦 Zero Bright Dot™，您可以在飞利浦 PET730 的 7 英寸彩色 LCD 显示屏上观看屏幕质量大为提升的 DVD 影片。随时随地享受 DivX® 和 MPEG4 影片以及 MP3/WMA-CD 音乐。随附智能车载装置和 USB 连接器。

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    随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

    通过飞利浦 Zero Bright Dot™，您可以在飞利浦 PET730 的 7 英寸彩色 LCD 显示屏上观看屏幕质量大为提升的 DVD 影片。随时随地享受 DivX® 和 MPEG4 影片以及 MP3/WMA-CD 音乐。随附智能车载装置和 USB 连接器。

    随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

    通过飞利浦 Zero Bright Dot™，您可以在飞利浦 PET730 的 7 英寸彩色 LCD 显示屏上观看屏幕质量大为提升的 DVD 影片。随时随地享受 DivX® 和 MPEG4 影片以及 MP3/WMA-CD 音乐。随附智能车载装置和 USB 连接器。

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    随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

    通过飞利浦 Zero Bright Dot™，您可以在飞利浦 PET730 的 7 英寸彩色 LCD 显示屏上观看屏幕质量大为提升的 DVD 影片。随时随地享受 DivX® 和 MPEG4 影片以及 MP3/WMA-CD 音乐。随附智能车载装置和 USB 连接器。

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      借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

      以 16:9 宽屏幕格式观看电影

      以 16:9 宽屏幕格式观看电影

      显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。

      内置高品质立体声扬声器

      内置高品质立体声扬声器

      立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。

      一块内置电池可支持长达 3 小时的播放*

      一块内置电池可支持长达 3 小时的播放*

      此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 3 个小时。插入电源线即可为播放器充电，一切如此简单。

      智能车载装置简单易用

      智能车载装置简单易用

      要随时享受娱乐时光，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统可确保使用的方便性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。

      视频、照片和音乐播放的 USB 连接

      视频、照片和音乐播放的 USB 连接

      只需将便携式 USB 设备插入飞利浦便携式 DVD 播放机的 USB 接口，即可直接播放您的数码视频、音乐或照片。现在，您可以随心所欲地与您的家人和朋友共享快乐时光。

      使用双耳机插孔，尽享无限娱悦

      使用双耳机插孔，尽享无限娱悦

      具有双耳机插孔，您的个人聆听体验可以用来分享。插上两副耳机，与朋友或恋人相依，一起享受美妙音乐！

      Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量

      在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。 精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏类型
        LCD TFT
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        7  英寸
        分辨率
        480（宽）x234（高）x3(RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        对比度（标准）
        250:1
        有效显示区
        154.1x86.6 毫米
        像素间距
        0.107（宽）x0.370（高）毫米
        响应时间（标准）
        30  毫秒

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        10mW RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（线路输出），>76dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 视频播放

        播放媒介
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • Video CD
        • CD
        • CD-R/CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • Picture CD
        光盘播放模式
        • OSD
        • A-B 重放
        • 视角
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • 重放
        • 随机播放
        • 慢退
        • 慢进
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL
        压缩格式
        • Divx
        • MPEG4

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        • WMA
        播放媒介
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet
        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        WMA 比特率
        32 - 192 kbps

      • 连接

        音频输出 - 数字
        同轴 (cinch)
        直流输入
        9 伏
        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        AV 输入
        复合 (CVBS) x1
        耳机插孔
        3.5 毫米立体声耳机 x 2

      • 便利性

        防震
        电池充电显示灯

      • 附件

        交流/直流变压器
        AY4112/00 (110-240v, 50/60Hz)
        车载套件
        点烟座适配器，12 伏直流
        遥控器
        AY5507 纤巧遥控器
        线缆
        1 x AV 电缆
        用户手册
        16 种语言
        智能车载装置
        1 件

      • 尺寸

        外箱厚度
        265  毫米
        外箱高度
        255  毫米
        外箱宽度
        430  毫米
        外箱数量
        3
        外箱重量
        9.1  千克
        包装类型
        D-box
        包装宽度
        250  毫米
        包装厚度
        138  毫米
        包装高度
        228  毫米
        产品厚度
        170  毫米
        产品高度
        33  毫米
        产品宽度
        193  毫米
        产品重量
        0.85  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 智能车载装置
      • 遥控器
      • 适配器
      • AV 线缆
      • 车载套件

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