包装盒中的其他物品
- 智能车载装置
- 车载套件
- 遥控器
- 适配器
- 天线
- AV 线缆
随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影
飞利浦 PET735 7 英寸彩色 LCD 显示屏具有 Zero Bright Dot™ 技术，让 DVD 影片栩栩如生。您可以享受 DivX® 和 MPEG4 影片，也可以通过内置数字电视接收器观看免费接收的数字电视节目。随附智能车载装置和 USB 连接器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 PET735 7 英寸彩色 LCD 显示屏具有 Zero Bright Dot™ 技术，让 DVD 影片栩栩如生。您可以享受 DivX® 和 MPEG4 影片，也可以通过内置数字电视接收器观看免费接收的数字电视节目。随附智能车载装置和 USB 连接器。 查看所有优势
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影
飞利浦 PET735 7 英寸彩色 LCD 显示屏具有 Zero Bright Dot™ 技术，让 DVD 影片栩栩如生。您可以享受 DivX® 和 MPEG4 影片，也可以通过内置数字电视接收器观看免费接收的数字电视节目。随附智能车载装置和 USB 连接器。 查看所有优势
借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。
免费扩展您的娱乐体验并欣赏数字频道节目。借助 DVB-T（数字视频播放 - 地面），您可以接收免费的欧洲数字电视和广播节目。信号之间无需任何模拟步骤即可保持数字形式，从而保证最佳质量。
高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。
此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 3 个小时。插入电源线即可为播放器充电，一切如此简单。
要随时享受娱乐时光，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统可确保使用的方便性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。
只需将便携式 USB 设备插入飞利浦便携式 DVD 播放机的 USB 接口，即可直接播放您的数码视频、音乐或照片。现在，您可以随心所欲地与您的家人和朋友共享快乐时光。
在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。 精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。
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