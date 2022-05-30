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    Portable shaver 便携式剃须刀

    PQ888/06

    便携式剃须

    由欧洲设计师设计的全新飞利浦剃须刀系列，融合了绅士酒壶元素，黑银光泽纹理尽显奢华，手掌大小，轻盈便携

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    Portable shaver 便携式剃须刀

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    便携式剃须

    • 亲肤舒适切剃系统
    • 优质进口钢材
    • 三维浮动刀头
    • 干湿双剃
    充电 1 小时后，可不接电剃须 60 分钟

    充电 1 小时后，可不接电剃须 60 分钟

    充电 1 小时后，最长可不接电剃须 60 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用。

    三维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    三维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    剃须刀头可以在三个维度灵活浮动，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。

    耐腐蚀，自动研磨刀片

    耐腐蚀，自动研磨刀片

    每分钟 37800 次以上，创新的双弧型护盖，圆润刀网边缘确保顺畅滑动，弧形护盖槽有效地捕捉毛发，将皮肤推离切割位置，在剃须的同时保护皮肤

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。

    符合人体工程学手柄，操作方便

    该剃须刀采用符合人体工程学手柄，操作方便，有助于在您剃须时稳固握持

    IPX7 防水，易于清洁

    由于该剃须刀采用 IPX7 防水设计，可以放在水龙头下轻松清洗。IPX7 等级表示该剃须刀可浸入 1 米的水中 30 分钟。

    技术规格

    • 功率

      使用时间
      60 分钟
      充电
      1 小时充满电

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      剃须系统
      • ComfortCut System*
      • 轮廓跟踪技术

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      工作中
      无线使用

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