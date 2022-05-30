Portable shaver 便携式剃须刀
便携式剃须
由欧洲设计师设计的全新飞利浦剃须刀系列，融合了绅士酒壶元素，黑银光泽纹理尽显奢华，手掌大小，轻盈便携 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
便携式剃须
- 亲肤舒适切剃系统
- 优质进口钢材
- 三维浮动刀头
- 干湿双剃
充电 1 小时后，可不接电剃须 60 分钟
充电 1 小时后，最长可不接电剃须 60 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用。
三维浮动刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整
剃须刀头可以在三个维度灵活浮动，即使是难以触及的区域也能实现洁净剃须。
耐腐蚀，自动研磨刀片
每分钟 37800 次以上，创新的双弧型护盖，圆润刀网边缘确保顺畅滑动，弧形护盖槽有效地捕捉毛发，将皮肤推离切割位置，在剃须的同时保护皮肤
切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发
与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。
符合人体工程学手柄，操作方便
该剃须刀采用符合人体工程学手柄，操作方便，有助于在您剃须时稳固握持
IPX7 防水，易于清洁
由于该剃须刀采用 IPX7 防水设计，可以放在水龙头下轻松清洗。IPX7 等级表示该剃须刀可浸入 1 米的水中 30 分钟。
技术规格
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功率
- 使用时间
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60 分钟
- 充电
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1 小时充满电
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设计
- 把手
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人体工学设计
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剃须性能
- 剃须系统
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ComfortCut System*
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轮廓跟踪技术
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操作简易
- 清洁
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全身水洗
- 工作中
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无线使用
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