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带麦克风的入耳式耳机

PRO6105BK/00
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    带麦克风的入耳式耳机

    PRO6105BK/00

    出色的清晰音质

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      出色的清晰音质

      • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
      • 集成麦克风
      • 黑色
      • 入耳式

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。当您聆听音乐和播客时，精心调谐的钕制声学驱动器可提供清晰、细腻的音效。

      高清音频。聆听更多细节

      喜欢您的高清流媒体服务？这些高清音频耳机可让您畅享更多聆听乐趣。其能够再现高达 40 千赫的高频，让您在外出时仍能欣赏到更多细节。

      3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适

      椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        单元直径
        8.6
        灵敏度
        109  分贝
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        7-40,000 赫兹

      • 连接

        麦克风
        3.5 毫米插孔麦克风
        接口末端
        镀金
        线缆长度
        1.2  米

      • 附件

        耳塞套
        附赠 2 副

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        高度
        17.5  厘米
        宽度
        7  厘米
        厚度
        2.5  厘米
        总重
        0.05  千克
        净重
        0.018  千克
        自重
        0.032  千克
        EAN
        69 51613 98178 8

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        38  厘米
        宽度
        18.3  厘米
        高度
        19.6  厘米
        总重
        1.59  千克
        净重
        0.432  千克
        自重
        1.158  千克
        GTIN
        1 69 51613 98178 5

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        18  厘米
        宽度
        8.2  厘米
        高度
        7.8  厘米
        总重
        0.17  千克
        净重
        0.054  千克
        自重
        0.116  千克
        GTIN
        2 69 51613 98178 2

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