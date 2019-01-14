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    6000 series 带麦克风的入耳式耳机

    PRO6105BK/00

    出色的清晰音质

    品享晶晰音效，此刻别无所求。从播放列表到播客再到通话，这些有线耳塞式耳机可轻松满足您的听觉需求。它们还支持高清音频播放：如果您正在聆听喜爱的高清流媒体内容，您可以享受到更多细节再现。

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    6000 series 带麦克风的入耳式耳机

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    出色的清晰音质

    • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
    • 集成麦克风
    • 黑色
    • 入耳式

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。当您聆听音乐和播客时，精心调谐的钕制声学驱动器可提供清晰、细腻的音效。

    高清音频。聆听更多细节

    喜欢您的高清流媒体服务？这些高清音频耳机可让您畅享更多聆听乐趣。其能够再现高达 40 千赫的高频，让您在外出时仍能欣赏到更多细节。

    3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适

    椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      8.6
      隔音膜
      Mylar 聚酯锥形
      磁铁型
      钕制
      音圈
      CCAW
      频率响应
      7-40,000 赫兹
      灵敏度
      109  分贝

    • 连接

      麦克风
      3.5 毫米插孔麦克风
      接口末端
      镀金
      线缆长度
      1.2  米

    • 外箱

      长度
      38  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      18.3  厘米
      总重
      1.59  千克
      高度
      19.6  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98178 5
      净重
      0.432  千克
      自重
      1.158  千克

    • 内箱

      长度
      18  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8.2  厘米
      高度
      7.8  厘米
      净重
      0.054  千克
      总重
      0.17  千克
      自重
      0.116  千克
      GTIN
      2 69 51613 98178 2

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      7  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 98178 8
      总重
      0.05  千克
      净重
      0.018  千克
      自重
      0.032  千克

    • 附件

      耳塞套
      附赠 2 副

    • UPC

      UPC
      8 40063 20210 8

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