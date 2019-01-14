6000 series 带麦克风的入耳式耳机
出色的清晰音质
品享晶晰音效，此刻别无所求。从播放列表到播客再到通话，这些有线耳塞式耳机可轻松满足您的听觉需求。它们还支持高清音频播放：如果您正在聆听喜爱的高清流媒体内容，您可以享受到更多细节再现。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出色的清晰音质
- 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
- 集成麦克风
- 黑色
- 入耳式
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。当您聆听音乐和播客时，精心调谐的钕制声学驱动器可提供清晰、细腻的音效。
高清音频。聆听更多细节
喜欢您的高清流媒体服务？这些高清音频耳机可让您畅享更多聆听乐趣。其能够再现高达 40 千赫的高频，让您在外出时仍能欣赏到更多细节。
3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适
椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
8.6
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
CCAW
- 频率响应
-
7-40,000 赫兹
- 灵敏度
-
109
分贝
-
连接
- 麦克风
-
3.5 毫米插孔麦克风
- 接口末端
-
镀金
- 线缆长度
-
1.2
米
-
外箱
- 长度
-
38
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
18.3
厘米
- 总重
-
1.59
千克
- 高度
-
19.6
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98178 5
- 净重
-
0.432
千克
- 自重
-
1.158
千克
-
内箱
- 长度
-
18
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.2
厘米
- 高度
-
7.8
厘米
- 净重
-
0.054
千克
- 总重
-
0.17
千克
- 自重
-
0.116
千克
- GTIN
-
2 69 51613 98178 2
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
7
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98178 8
- 总重
-
0.05
千克
- 净重
-
0.018
千克
- 自重
-
0.032
千克
-
附件
- 耳塞套
-
附赠 2 副
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20210 8
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