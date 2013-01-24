出色的清晰音质
品享晶晰音效，此刻别无所求。从播放列表到播客再到通话，这些有线耳塞式耳机可轻松满足您的听觉需求。它们还支持高清音频播放：如果您正在聆听喜爱的高清流媒体内容，您可以享受到更多细节再现。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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