58 毫米不锈钢过滤器，轻松打造咖啡师水准的浓缩咖啡等风味

通过专业级 58 毫米不锈钢过滤器和单壁及双壁过滤篮，浓郁的咖啡液和咖啡油脂完美呈现杯中。这种尺寸的过滤器可助您制作伴有香醇油脂层的金棕色高品质浓缩咖啡，同时均匀的水流确保整个咖啡渣饼的一致萃取。此外，它还能装入更多咖啡粉，带来更浓郁、更醇厚的咖啡口感。