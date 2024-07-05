飞利浦 Barista Brew 半自动意式浓缩咖啡机
稍加指导，即可打造咖啡大师之作。
尽情享受新鲜浓缩咖啡的浓郁香气。使用飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机，体验自己制作浓缩咖啡的满足感——这款咖啡机专为真正的咖啡爱好者设计，每一杯咖啡都能提升其技能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 Barista Brew 半自动意式浓缩咖啡机
稍加指导，即可打造咖啡大师之作。
在直观引导下，享受制作每一杯咖啡的乐趣
- 250 克咖啡豆料盒
- 58 毫米不锈钢过滤器
- 高级校准填压器
- 美式咖啡按钮
- 450 毫升合适温度牛奶壶
250 克咖啡豆料盒可保持咖啡豆的新鲜度
250 克咖啡豆料盒可保持咖啡豆的新鲜度，助您沉浸在咖啡世界中。在保留咖啡浓郁香气的同时，提升您的咖啡冲泡体验。
58 毫米不锈钢过滤器，轻松打造咖啡师水准的浓缩咖啡等风味
通过专业级 58 毫米不锈钢过滤器和单壁及双壁过滤篮，浓郁的咖啡液和咖啡油脂完美呈现杯中。这种尺寸的过滤器可助您制作伴有香醇油脂层的金棕色高品质浓缩咖啡，同时均匀的水流确保整个咖啡渣饼的一致萃取。此外，它还能装入更多咖啡粉，带来更浓郁、更醇厚的咖啡口感。
用于压平咖啡粉的高级校准填压器
使用带平头的不锈钢校准填压器，以均匀压力压实研磨好的咖啡豆，打造一个平整一致的水平填压面。以轻松精确的方式，提升您的咖啡冲泡体验。
只需轻触按钮，即可享用正宗的美式咖啡
得益于集成式热水出口更加便捷的操作，只需按一下按钮，即可畅享正宗的美式咖啡。
合适温度牛奶壶和强效蒸汽棒
使用我们的 450 毫升合适温度牛奶壶和强效蒸汽棒，轻松制作用于打造香醇拿铁的细腻奶泡。牛奶壶上的温度条有助于您制作温度合适的奶泡，轻松实现柔滑口感，满足您的口味需求。
使用我们的台面适用型填压系统安全填压
使用我们的台面安全填压系统，提升您的咖啡制作水平。得益于过滤器底部的集成式填压橡胶组件，您可以安心、便捷地实现完美填压，不会对台面造成任何损坏。
PID 温度控制和预浸泡
PID 温度控制系统可确保准确稳定的冲泡温度。预浸泡系统有助于避免出现通道效应。两种系统的完全集成才能确保平衡萃取。
金属圆锥研磨机，带 15 种研磨尺寸
金属圆锥研磨机提供 15 种不同的研磨尺寸（超细到粗），带来全新口味体验。如需增强浓缩咖啡的口味，可以在制作中使用较细的研磨尺寸，如设置为 4。
借助压力量表实现精准咖啡萃取
集成式压力量表可为您当前的冲泡状态提供引导，并在达到最佳压力时发出警报，从而实现精确的水压。
欧式设计搭配防指纹涂层金属外壳
精美的欧式设计与坚固的金属外壳巧妙结合，助您优雅享受星级咖啡师体验。搭配防指纹涂层，兼具精致风格与实用功能，简洁无瑕的表面更加赏心悦目。
技术规格
-
普通参数
- 咖啡来源
-
新鲜咖啡豆
- 用户参与
-
尽在掌握
- 产品类型
-
半自动意式浓缩咖啡机
- 过滤器材料
-
不锈钢
- 饮品
-
浓缩咖啡、咖啡、美式咖啡、热水、蒸汽、奶泡
- 预设定饮品
-
3
- 压力
-
15 巴
- 内置研磨机
-
是
- 研磨设置
-
5
- 咖啡豆容器容量
-
250 克
- 制作奶泡
-
是
- 牛奶溶液
-
经典奶泡器
- 储奶容器
-
450 毫升
- 水箱容量
-
2.5 升
- 模式
-
否
- 主要材料
-
金属
- 次要材料
-
金属
- 技术
-
PID 温度控制
- 接口
-
带按钮的控制面板
- 保修
-
2 年
- 连接
-
否
- 可用洗碗机清洗的部件
-
是
-
技术规格
- 功率
-
1350 瓦
- 电压
-
230 伏
- 频率
-
50 赫兹
- 包装中的数量
-
1
-
安全功能
- 自动关熄定时器
-
是
- 安全认证
-
是
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
335 毫米
- 产品宽度
-
320 毫米
- 产品高度
-
410 毫米
- 产品净重
-
7.5 千克
- 包装长度
-
420 毫米
- 包装宽度
-
380 毫米
- 包装高度
-
502 毫米
- 包装重量
-
12.4 千克
-
兼容性
- 随附附件 1
-
过滤器
- 随附附件 2
-
单杯和双杯/1 杯和 2 杯壁式过滤篮
- 随附附件 3
-
校准填压器
- 随附配件 4
-
接粉环
- 相关配件 1
-
咖啡油去除片
- 相关配件 2
-
浓缩咖啡机除垢剂
- 相关配件 3
-
接粉环
- 相关附件 4
-
浓缩咖啡支架
-
耐用性
- 用户手册
-
75% 以上为再生纸
- 包装
-
95% 以上均为可回收材料
-
原产地
- 产地
-
中国
-
能效等级
- 待机模式功耗
-
0.45 瓦
- 关机模式功耗
-
不适用
- 联网待机模式功耗
-
不适用
- 自动切换至待机模式的等待时长
-
30 分钟
- 测量标准
-
EN 50564:2011
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。