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流光溢彩+hue 应用程序

PTA008/00
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    流光溢彩+hue 应用程序

    PTA008/00

    流光溢彩，精彩无限。释放光华

    用飞利浦流光溢彩+Hue 应用程序体验您周围的流光溢彩。通过该应用程序，让流光溢彩电视和 Hue 灯泡交相辉映，在家中享受流光溢彩的震撼、情感和五彩缤纷。根据您的风格随意调节。 查看所有优势

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      • 仅适用于飞利浦电视
      灯泡选择器按钮-选择并定位 hue 灯泡

      灯泡选择器按钮-选择并定位 hue 灯泡

      轻松选择房间中哪些 hue 灯泡是否映射流光溢彩电视体验。这些未选定映射流光溢彩的灯泡可恢复预设颜色，或者可以根据色调光谱中的颜色进行调整。

      颜色强度按钮，带来迷人的调色体验

      颜色强度按钮，带来迷人的调色体验

      流光溢彩电视可随着颜色营造音乐氛围，而您可以对其进行编排。从右至左滑动颜色强度按钮，便可以调整颜色强度。左移滑块可营造更轻柔的色调，右移滑块则可以营造更令人沉醉的体验。

      动态亮度滑块可调整选定的 hue 灯泡

      动态亮度滑块可调整选定的 hue 灯泡

      用动态亮度滑块，通过手指清扫即可设置单个 hue 灯泡的亮度。轻击屏幕上的灯泡图标选定灯泡后，只需左、右滑动便可营造出令人沉醉的体验（愉悦程度视个人喜好而定）。

      技术规格

      • 相关产品

        兼容
        • 流光溢彩电视 2011 及更高版本
        • hue 个人照明系统

      • 操作系统

        最低配置
        Android 2.3 或 iOS 4.3

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