流光溢彩，精彩无限。释放光华
用飞利浦流光溢彩+Hue 应用程序体验您周围的流光溢彩。通过该应用程序，让流光溢彩电视和 Hue 灯泡交相辉映，在家中享受流光溢彩的震撼、情感和五彩缤纷。根据您的风格随意调节。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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