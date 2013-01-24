在您的电视上享受 Skype™
与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在您的电视上享受 Skype™
与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势
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在您的电视上享受 Skype™
与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势
在您的飞利浦智能电视上享受免费的 Skype 与 Skype 间的视频通话。只需将摄像头插入电视的 USB 接口，并将电视连接到互联网。按照简单的屏幕说明，您便能马上与朋友或家人进行面对面的实时视频聊天。
您可以免费呼叫 Skype 用户 - 但是您知道吗？您甚至可以从电视上以优惠费率拨打他们的电话，而无论他们身处世界上的任何地方。有了飞利浦电视摄像头，您即可享受 2 个集成式麦克风带来的高品质语音。
在您的电视上，通过一个电话与多人交谈。如果大家都使用 Skype，您每次可与多个朋友聊天，并且可预约大家共进晚餐。
适用于飞利浦高端智能电视的高品质飞利浦电视摄像头可提供上乘的视频质量。在您的大屏幕电视上，尽享细致入微的视频通话。
有了 3 倍数码变焦，无论您坐得离电视有多远，都可以根据自己的喜好调节缩放比例。此外，即便您的电视放置在角落而不是正对沙发，您也可以进行倾斜和平移，以完美地调节视角。
该摄像头采用回声消除声音处理技术。这可确保降低集成式麦克风所采集的回声。因此，可提高您的 Skype 通话中的语音清晰度。享受非凡的音质。
兼容于所有 Skype 认证的飞利浦智能 LED 电视，此摄像头带有简易固定夹，便于快速安装。只需将摄像头连接到电视的 USB 接口即可，经过几步简单操作，您就可以享受 Skype 通话了。
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