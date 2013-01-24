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电视摄像头

PTA317/00
  • 在您的电视上享受 Skype™ 在您的电视上享受 Skype™ 在您的电视上享受 Skype™
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    电视摄像头

    PTA317/00

    在您的电视上享受 Skype™

    与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势

    电视摄像头

    在您的电视上享受 Skype™

    与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势

    在您的电视上享受 Skype™

    与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势

    电视摄像头

    在您的电视上享受 Skype™

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    在您的电视上享受 Skype™

    在您的起居室便能进行语音和视频通话

    • 适用于飞利浦电视

    通过免费的实时视频进行面对面交谈

    在您的飞利浦智能电视上享受免费的 Skype 与 Skype 间的视频通话。只需将摄像头插入电视的 USB 接口，并将电视连接到互联网。按照简单的屏幕说明，您便能马上与朋友或家人进行面对面的实时视频聊天。

    以优惠费率呼叫世界上任何地方的电话

    您可以免费呼叫 Skype 用户 - 但是您知道吗？您甚至可以从电视上以优惠费率拨打他们的电话，而无论他们身处世界上的任何地方。有了飞利浦电视摄像头，您即可享受 2 个集成式麦克风带来的高品质语音。

    在您的电视上，通过一个电话与多人交谈

    在您的电视上，通过一个电话与多人交谈。如果大家都使用 Skype，您每次可与多个朋友聊天，并且可预约大家共进晚餐。

    享受高品质电视摄像头带来的视频通话

    适用于飞利浦高端智能电视的高品质飞利浦电视摄像头可提供上乘的视频质量。在您的大屏幕电视上，尽享细致入微的视频通话。

    无论您坐在哪里，3 倍数码变焦都能带给您清晰的画面

    有了 3 倍数码变焦，无论您坐得离电视有多远，都可以根据自己的喜好调节缩放比例。此外，即便您的电视放置在角落而不是正对沙发，您也可以进行倾斜和平移，以完美地调节视角。

    清晰的语音，不论距离和空间如何

    该摄像头采用回声消除声音处理技术。这可确保降低集成式麦克风所采集的回声。因此，可提高您的 Skype 通话中的语音清晰度。享受非凡的音质。

    适合所有飞利浦高端智能电视的通用固定夹

    兼容于所有 Skype 认证的飞利浦智能 LED 电视，此摄像头带有简易固定夹，便于快速安装。只需将摄像头连接到电视的 USB 接口即可，经过几步简单操作，您就可以享受 Skype 通话了。

    技术规格

    • 便利性

      易于使用
      • 2 条麦克风波束
      • 3 倍缩放、平移和倾斜功能*
      • 即插即用
      • 通用固定夹，适合任何电视
      • 无限定焦

    • 尺寸

      产品重量
      0.12  千克
      重量（含包装）
      0.49  千克
      产品尺寸（宽x厚x高）
      105 x 40 x 105 毫米
      包装盒厚度
      133  毫米
      包装盒高度
      162  毫米
      包装盒宽度
      158  毫米

    • 相关产品

      兼容
      • _PFL6xx7 (Eu)
      • _PFL7007 (Eu)
      • _PFL8007 (Eu)
      • _PDL6907
      • 46PFL9707
      • 60PFL9607
      • _PFL5007 (Lat Am)
      • _PFL6007 (Lat Am)
      • _PFL7007 (Lat Am)
      • _PFL3208 (Eu)
      • _PFL4208 (Eu)
      • _PFL4508 (Eu)
      • _PFL5008 (Eu)
      • _PFL6008 (Eu)
      • _PFL3508 (LATAM)
      • _PFL4508 (LATAM)
      • _PFL5008 (LATAM)
      • _PFL5508 (LATAM)
      • _PFL7008 (LATAM)

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        奖项

        • Skype 不能呼叫紧急电话 - Skype 不是普通电话的替代品，不能进行紧急呼叫。
        • 通过您的电视进行免费的 Skype™ 与 Skype 间的视频通话，需要将您的电视连接到互联网。
        • 缩放、平移和倾斜功能仅适用于欧洲/俄罗斯的电视