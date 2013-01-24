在您的电视上享受 Skype™

与对您来说很重要的人分享经验，无论其身在何处。借助电视的 Skype™，您可以享受免费的语音和视频通话。仅需将此高品质网络摄像头连接到已接入互联网的飞利浦智能 LED 电视，然后开始通话吧。 查看所有优势