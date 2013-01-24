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3D 影像家庭影院体验
借助 3D 影像眼镜以前所未有的方式体验 3D 电影、游戏和体育。飞利浦采用最新的主动式 3D 技术，为您提供宛若真实再现的全高清 3D 观赏体验。畅享 3D 极致的分辨率和身临其境的动感体验！ 查看所有优势
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有了 3D 影像，在自己家中便可沉醉于魅力十足的 3D 电影世界。洞悉现实生活的深度，体验令人惊叹的全高清分辨率，这一切都得益于超快显示屏和主动式快门眼镜的结合。借助这些 3D 影像眼镜和 3D 影像电视，您现在可以畅享 3D 电视。
借助 3D 影像主动式眼镜，您可以在电视上感受终极全屏双人游戏体验。在 2D 双人游戏中，每个游戏玩家通常只在半屏幕上看到游戏。通过使用 3D 技术，每个玩家只需按一下眼镜上的按钮，就能同时享受全屏游戏。
这些主动式 3D 眼镜可在所有 3D 影像电视和较早的全高清 3D ready 电视上为您提供全高清 3D 体验。
通过采用轻便柔性材料进行设计，这些眼镜佩戴非常舒适，您会感觉似乎什么都没带一样。
广镜头和微妙的曲率适合大多数脸型，甚至适合戴眼镜的用户。边框顶部边缘上的额外挂件有助于使 Easy 3D 眼镜和您个人佩戴的眼镜固定在一起。
有了主动式 3D 眼镜，您再也不需要更换或弃置电池了。您可以通过 USB 为眼镜充电，因此您无需担忧享受 3D 体验时耗尽电量。
带有偏光滤镜的常规主动式 3D 眼镜即便在有光线透过时也会有一些偏暗。而借助于高对比度镜片，您的全部 3D 体验都将得到提升，令人更加愉悦。
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