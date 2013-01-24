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PTA509/00 主动式 3D 眼镜
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        • 健康提示：
        • 如果您或您的家人有癫痫或光敏性癫痫史，请在置身闪烁性光源、高速图像序列或观看 3D 节目之前，先咨询医生。
        • 为免引起头昏眼花、头晕或头痛等不适，我们建议您不能观看 3D 太长时间。如果您感到不适，请停止观看 3D，并且不能立即从事任何具有潜在危险的行为，直到症状消失。
        • 在观看 3D 期间，家长应监督其子女，确保他们没有遇到上述任何不适。不建议 6 岁以下的儿童观看 3D，因为他们的视觉系统尚未发育健全。
        • 请勿将 3D 眼镜用于除观看 3D 电视以外的任何用途。
        • 吞咽危险 - 请勿让 3 岁以下的儿童玩耍 3D 眼镜，他们可能吞咽电池盖或电池。