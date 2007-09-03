剃须刀头部件
持久贴面剃须
您的刀片每年剃过的长度相当于珠穆朗玛峰的高度…10 倍！如此大的工作量，即使采用上好的材料，刀刃也会磨损。要保持剃须刀的出色性能，请每 2 年更换一次剃须刀头。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥580.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久贴面剃须
每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果
升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计
飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。
准确切剃系统
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%
与普通的单圈切剃旋转剃须刀头相比，带有三圈独立切剃装置的刀头增加了 50% 的剃须面积。
全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线
剃须刀头部件上的三个独立浮动刀头可以全方位进行旋转。这种出众的组合确保了在曲线部位依然完全贴合皮肤，轻松捕捉较细的颈部毛发。
技术规格
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剃须刀头
- 升级款剃须刀头
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RQ10 已被 SH70 取代
- 重要信息
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如果 SH70 也缺货，很遗憾，我们将无法提供替换件。SH71 与 SensoTouch 或 Arcitec 剃须刀不兼容。
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剃须刀头部件
- 适合产品型号
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1050X
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1059X
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1090X
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RQ1050
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RQ1051
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RQ1052
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RQ1060
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RQ1061
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RQ1062
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RQ1075
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RQ1076
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RQ1077
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RQ1085
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RQ1087
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RQ1090
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RQ1095
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