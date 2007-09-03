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  • 持久贴面剃须 持久贴面剃须 持久贴面剃须

    剃须刀头部件

    RQ10/40

    持久贴面剃须

    您的刀片每年剃过的长度相当于珠穆朗玛峰的高度…10 倍！如此大的工作量，即使采用上好的材料，刀刃也会磨损。要保持剃须刀的出色性能，请每 2 年更换一次剃须刀头。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥580.00

    剃须刀头部件

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    持久贴面剃须

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

    • 停止生产
    • 购买 SH70 替代
    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

    带有三圈独立切剃装置的刀头，剃须面积增加 50%

    与普通的单圈切剃旋转剃须刀头相比，带有三圈独立切剃装置的刀头增加了 50% 的剃须面积。

    全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

    全智能面部轮廓贴合系统完美贴合各处曲线

    剃须刀头部件上的三个独立浮动刀头可以全方位进行旋转。这种出众的组合确保了在曲线部位依然完全贴合皮肤，轻松捕捉较细的颈部毛发。

    技术规格

    • 剃须刀头

      升级款剃须刀头
      RQ10 已被 SH70 取代
      重要信息
      如果 SH70 也缺货，很遗憾，我们将无法提供替换件。SH71 与 SensoTouch 或 Arcitec 剃须刀不兼容。

    • 剃须刀头部件

      适合产品型号
      • 1050X
      • 1059X
      • 1090X
      • RQ1050
      • RQ1051
      • RQ1052
      • RQ1060
      • RQ1061
      • RQ1062
      • RQ1075
      • RQ1076
      • RQ1077
      • RQ1085
      • RQ1087
      • RQ1090
      • RQ1095
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