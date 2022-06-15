S1125/02
洁净剃须
The new affordable shaver Series 1000 by Philips offers you clean shave in fewer passes. Self sharpening blades made of high quality steel supported by flex heads which move in 3 directions ensure you get an enjoyable shaving experience.查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强耐腐蚀性欧洲进口钢材，自动研磨科技，净剃不止2年*。
圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。
剃须刀头可向不同方向浮动，即使在难以触及的部位也可更好地捕捉毛发。
使用直观的指示灯可看到剃须刀电池电量不足。
您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。
充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟。该剃须刀只能在不充电时使用。
功率
设计
剃须性能
操作简易
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