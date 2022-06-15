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  • 洁净剃须 洁净剃须 洁净剃须

    Shaver series 1000 电动剃须刀

    S1125/02

    洁净剃须

    The new affordable shaver Series 1000 by Philips offers you clean shave in fewer passes. Self sharpening blades made of high quality steel supported by flex heads which move in 3 directions ensure you get an enjoyable shaving experience.

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    Shaver series 1000 电动剃须刀

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    欧洲进口钢材

    欧洲进口钢材

    强耐腐蚀性欧洲进口钢材，自动研磨科技，净剃不止2年*。

    风驰切剃系统

    风驰切剃系统

    圆弧形刀盖确保顺畅滑动，给您带来舒适的剃须体验。

    浮动剃须刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    浮动剃须刀头可根据您的面部和颈部曲线进行调整

    剃须刀头可向不同方向浮动，即使在难以触及的部位也可更好地捕捉毛发。

    1 格电池电量指示灯可获得出色的剃须刀性能

    1 格电池电量指示灯可获得出色的剃须刀性能

    使用直观的指示灯可看到剃须刀电池电量不足。

    IPX7 防水

    IPX7 防水

    您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    专为理想的操控而设计

    专为理想的操控而设计

    采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。

    充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 30 分钟。该剃须刀只能在不充电时使用。

    技术规格

    • 功率

      充电
      1 小时充满电
      使用时间
      30 分钟/9 次剃须

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      智能贴合
      多维浮动刀头剃须刀头部件

    • 操作简易

      充电
      USB 充电
      清洁
      全身水洗
      工作中
      只能无线操作

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